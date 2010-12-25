نفرات برتر اوزان دوم جام شهید هاشمی نژاد مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بهشهر، این مسابقه در چهار وزن دوم با حضور 100 کشتی گیر با حضور 18 تیم داخلی و خارجی برگزار شد.



دراوزان اعلام شده در 55 کیلوگرم 27 کشتی گیر، در 66 کیلوگرم 31 کشتی گیر، در 84 کیلوگرم 24 کشتی گیر و در 120 کیلوگرم نیز 18 کشتی گیر به روی تشک رفتند.

در 55 کیلوگرم آرش دنگسرکی از بهشهر اول، یرمان تادرسیان از ارمنستان دوم، ناصر ضیایی از نوجوانان استان و فرزاد خلیلی از بهشهر مشترک سوم و سجاد یوسفی از کرمانشاه و احمد طهماسبی زاده از کرج مشترکا پنجم شدند.



در وزن 66 کیلوگرم نیز نیما الهی از بهشهراول، محمد یزدان پناه از گیلان دوم و ابراهیم نصیری از بهشهر و کریکور کریکوریان از ارمنستان مشترکا سوم شده و وحید آهنگری از دخانیات کشور و محسن ایران نژاد از جوانان مازندران مشترکا پنجم شدند.



در 84 کیلوگرم، امیر محمدی از خراسان شمالی اول، ساندرو آساشویلی از گرجستان دوم و محمد جواد ابراهیمی از بهشهر و نادر احمدی پور از تهران به مقام سوم و اشکان صوفی از کردستان و مهران میرزایی از همدان ب ، به مقام مشترک پنجم این وزن رضایت دادند.

در 120 کیلوگرم نیز، جابر صادق زاده از بهشهر اول، سید احمد رضا موسوی از خوزستان دوم و صابر علیخانیان از جوانان استان و یاشار عیسی زاده از تهران مشترک سوم و حمید رضا علی نژاد از توابع تهران و رضا اسد پور از کرج مشترکا پنجم شدند.

این دوره از بازی ها توسط 19 داور، قضاوت شد.