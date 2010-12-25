سکه طرح قدیم 378 هزار تومان شد/ ثبات قیمت طلا در بازار

به گزارش خبرنگار مهر امروز شنبه هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در بازار 378 هزار تومان فروخته شد که این قیمت نسبت به پایان هفته گذشته 4 هزار تومان افزایش را نشان می دهد.

بر پایه این گزارش، همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز امروز 350هزار تومان به فروش رسید که این قیمت نیز نسبت به پایان هفته گذشته هزار تومان افزایش یافته است.

گفتنی است، هر نیم سکه امروز 175 هزار و 500 تومان فروخته شد که این قیمت نسبت به آخرین روزهای هفته گذشته تغییری نداشته است.

ربع سکه هم امروز شنبه در بازار 89 هزار و500 تومان بوده است که به نسبت پایان هفته گذشته هزار تومان افزایش را نشان می دهد.

شایان ذکر است قیمت هر گرم طلای 18عیار امروز به 35 هزار و700 تومان رسید که رشد قیمتی آن به نسبت روزهای گذشته فقط 100تومان در هر گرم است.

هر اونس طلای جهانی هم 1388دلار فروخته شد که با ادامه نوسان قیمتی آن نسبت به هفته گذشته قیمت آن نسبت به روزهای پایانی هفته سپری شده 2 دلار کاهش نشان می دهد.