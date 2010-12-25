همایش ملی سیره علوی در دانشگاه لرستان برگزار می شود

حسن زمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: سومین همایش ملی سیره علوی با عنوان بازشناسی اخلاق اجتماعی در سیره علوی با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، دانشگاه لرستان، دانشگاه علوم پزشکی لرستان و همکاری بنیاد بین المللی غدیر استان لرستان برگزار می شود.

وی تصریح کرد: دبیرخانه همایش از عموم استادان و صاحبنظران حوزه و دانشگاه متخصصان رشته های مختلف علوم انسانی، تاریخ، زبان و ادبیات فارسی، علوم سیاسی، مدیریت، روان شناسی، جامعه شناسی، الهیات و معارف اسلامی در داخل و خارج کشور دعوت کرده است با نگارش مقالات پژوهشی در این همایش مشارکت کنند.

رئیس دانشگاه لرستان به محورهای این همایش اشاره کرد و بیان داشت: مفهوم شناسی اخلاق اجتماعی در سیره علوی، ضرورت ها و اهداف بازشناسی اخلاق اجتماعی حضرت امیر (ع) در جامعه امروز، مولفه های اخلاق اجتماعی در سیره علوی، اخلاق اجتماعی، آموزش و تربیت در سیره علوی و اخلاق اجتماعی و نهاد خانواده در سیره علوی از جمله محورهای این همایش است.

زمانیان اخلاق اجتماعی و بهداشت روانی در سیره علوی، اخلاق اجتماعی و آخرت اندیشی در سیره علوی، اخلاق اجتماعی، سیره علوی و جامعه مدرن، بازتاب اخلاق اجتماعی امیر(ع) در متون ادبی، اخلاق اجتماعی و خردورزی در سیره علوی را از دیگر محورهای این همایش ملی برشمرد.

وی خاطر نشان کرد: سومین همایش سیره علوی یکم اسفندماه سالجاری برگزار خواهد شد.