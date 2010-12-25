تکذیب تغییر معاونان سازمان محیط زیست

نورالله مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تا کنون هیچ تغییری در سازمان محیط زیست اتفاق نیفتاده و شایعه استعفای معاونان سازمان محیط زیست تکذیب می شود. همچنین هیچ مقامی از پست سازمانی خود استعفا نکرده و برکنار نشده است.

روز گذشته برخی رسانه ها اعلام کرده بودند محمد باقر صدوق معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست به دلیل آنچه درخواست بازنشستگی عنوان شده در خواست استعفا کرده است.

از سوی دیگر زمزمه هایی مبنی بر رفتن محمد باقر نبوی معاون دریایی سازمان محیط زیست از این سازمان شنیده می شود در حالی که نبوی به خبرنگار مهر گفت از سمت خود استعفا نکرده و تا کنون در سازمان حفاظت محیط زیست ایران مامور به خدمت بوده و هر سال باید این خدمت تمدید شود.