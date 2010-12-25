تولیدات قدیمی به جای حذف از چرخه تولید باید ارتقا یابند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حسین خنیفر بعد از ظهر شنبه در کارگاه استانداردنویسی در مرکز تربیت مربی کرج افزود: نباید تولیدات قدیمی که مدت طولانی از آغاز تولید آنها گذشته، کنار گذاشته شوند بلکه باید به جای این کار آنها را ارتقا دهیم و بروز کنیم ضمن اینکه تحقق این امر تاثیرات مطلوب صنعتی به همراه دارد.

وی ادامه داد: بسیاری از کشورهای پیشرفته، ارتقای محصولات صنعتی قدیمی خود و به روز رسانی آنها را جزو فعالیتهای خود قرار داده اند که این امر تاثیرات مطلوبی در بخش صنعت به همراه خود دارد و باید ما نیز در این خصوص وارد عمل شویم.

مدیرکل دفتر طرح و برنامه های درسی سازمان فنی و حرفه ای بیان کرد: ارتقای تولیدات صنعتی در خصوص خودروها از اهمیت فراوانی برخوردار است و این امر باید مد نظر دستگاه ها و شرکتهای ذیربط قرار گیرد و برنامه ریزیهای لازم برای تحقق این امر صورت گیرد.

خودروی پیکان نباید از چرخه تولید حذف می شد

وی عنوان کرد: به عنوان مثال نباید خودروی پیکان از چرخه تولید حذف می شد بلکه به جای این امر باید تلاشها در جهت ارتقای این خودرو صورت می گرفت و آن را به روز می کردیم.

مدیرکل دفتر طرح و برنامه های درسی سازمان فنی و حرفه ای گفت: باید تلاش کنیم تا این اتفاق برای خودروی پراید روی ندهد و اجازه ندهیم که تولید این محصول صنعتی متوقف شود بلکه باید تلاش کنیم تا مدلهای جدید این خودرو را متناسب با نیازهای روز تولید و عرضه کنیم.

خنیفر اضافه کرد: همچنین باید همواره به یاد داشته باشیم که برای شروع تولید یک محصول تلاش زیادی صورت گرفته و نباید اجازه دهیم که آن محصول به راحتی پس از گذشت سالها از آغاز تولید از چرخه تولید حذف شود.

مدیرکل دفتر طرح و برنامه های درسی سازمان آموزش فنی و حرفه ای ادامه داد: باید از همه پتانسیلها در جهت ارتقا و به روز کردن تولیدات استفاده کنیم و نگذاریم که تولید محصولات باکیفیت به دلیل گذشتن سالها از آغاز تولید آنها متوقف شود.

مدلهای جدید کارآمدتر به بازار ارائه شود

وی خاطرنشان کرد: البته باید تلاش کنیم تا ایرادات محصولات تولیدی گرفته شود و در هرجا که کیفیت پایین است، کیفیت ارتقا یابد تا هربار که ارتقا صورت می گیرد مدل جدیدی از آن محصول که کارآمدتر است به بازار ارائه شود.

مدیرکل دفتر طرح و برنامه های درسی سازمان فنی و حرفه ای افزود: باید همواره به امر به روز کردن محصولات صنعتی و لزوم تناسب آنها با نیازهای بازار توجه داشته باشیم و شرکتهای تولیدکننده نیز این امر را به شکل مطلوب مورد توجه قرار دهند.

وی گفت: در این زمینه ارتقای استانداردها در خصوص محصولات از اهمیت فراوانی برخوردار است که این امر باید به کمک تعامل و همکاری دستگاه های ذیربط تامین شود.

خنیفر ادامه داد: لازم است دستگاه ها به استانداردسازی توجه کافی داشته باشند و همه فعالیتهای خود را بر این اساس انجام دهند تا اهداف ذاتی آنها به بهترین نحو محقق شود و نتایج مطلوبی به همراه آید.

مدیرکل دفتر طرح و برنامه های درسی سازمان فنی و حرفه ای یادآور شد: فنی و حرفه ای در این خصوص وظیفه بسیار سنگینی به عهده دارد و در صوت موفق عمل کردن در بخش استانداردسازی می توانیم شاهد کاهش مشکلات مربوطه در آینده باشیم و از به وجود آمدن مشکلات جدید نیز جلوگیری کنیم.