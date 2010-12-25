همکاری مردم در اجرای هدفمندی یارانه ها دشمن را ناامید کرد

به گزارش خبرنگار مهر درقزوین، سیروس صابری در دومین جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع طبیعی استان که عصر شنبه تشکیل شد، اظهارداشت: کسب اطلاعات جمعیتی نیاز اجتناب ناپذیر توسعه در هر کشور و منطقه است و ما نیز باید آن را جدی بگیریم.

معاون سیاسی، امنیتی استاندار قزوین با اشاره به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها به عنوان یکی از مهمترین و بزرگترین طرح های اقتصادی دولت افزود: همراهی و همکاری مردم در اجرای این طرح بزرگ اقتصادی درکشور باعث شد تا توطئه های بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی، بیش از پیش با شکست مواجه شود به طوری که در ابتدای کار با روند بسیارخوبی روبرو شده ایم.

صابری تصریح کرد: این شورا جهت بررسی آمار و اطلاعات مناسب می تواند همچنان مانند گذشته فعالیت خوبی را ارائه دهد و به دلیل اینکه بیشتر ثبت وقایع در شهرهای استان صورت می گیرد آمار و اطلاعات استانی برای ما اهمیت دارد و اگر احساس شود آسیب اجتماعی استان را تهدید می کند باید بلافاصله موارد اعلام و جهت رفع آن با راهکارهای کارشناسی چاره اندیشی شود و در اسرع وقت اقدام مناسب صورت گیرد.

وی با اشاره به تحولات و خدمات عظمیی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور به وقوع پیوسته، یادآورشد: در زمینه ثبت وقایع طبیعی نیز این تحولات در کشور چشمگیر است که از جمله آنها می توان به صدور کارت ملی به عنوان اقدام با اهمیتی که ارزش آن با گذشت زمان نیز بیشتر نمایان می شود، اشاره کرد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین خاطرنشان کرد: با توجه به شایستگی بالای مردم و دفاع همیشگی آنها از اسلام و انقلاب، باید همه توان خود را برای خدمت شایسته به این مردم فهیم به کار گیریم.

در این جلسه علی اکبر زینالو رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین نیز گفت: در شش ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته مرگ و میر سه درصد، ابتلا به سرطان 14 درصد و حوادث جاده ای به دلیل بهبود شرایط جاده ها، کنترل پلیس، رعایت قوانین و وجود مستمر اورژانس در جاده ها 15 درصد کاهش داشته است.

اصغر آراسته مدیرکل ثبت احوال استان نیز با ارائه گزارش مقایسه ای در ثبت وقایع طبیعی استان اظهارداشت: از صدا و سیما به عنوان رسانه ملی انتظار داریم درخصوص ثبت وقایع طبیعی اعم از فوت و تولد که در استان اتفاق می افتد اطلاع رسانی لازم را داشته باشد و مردم هم این وقایع به خصوص وقوع فوت را در مهلت قانونی گزارش کنند.

وی افزود: نقش ثبت احوال در دولت الکترونیک نقشی زیرساختی است که برای تحقق دولت الکترونیک از اهمیت خاصی برخورداراست.