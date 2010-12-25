ورودیهای مازندران به محل انباشت زباله تبدیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری بعد از ظهر شنبه در جلسه ستاد ساماندهی مدیریت پسماند مازندران در استانداری با بیان اینکه مازندران با 18 شهرستان و سه میلیون نفر جمعیت پذیرای 15 میلیون گردشگر است، یادآور شد: نبود مدیریت واحد پسماند در استان یک معضل جدی و در واقع موضوع زباله از اساسی ترین بحثهای استان در حوزه محیط زیست است.

وی خاطر نشان کرد: برخورد با پدیده زباله و ایجاد مدیریت پسماند از سالهای پیش در مازندران پیگیری شده ولی به نتیجه واحدی نرسیده است.

معاون عمرانی استانداری مازندران با اشاره به اینکه بسیاری از شهرهای استان درگیر معضل اساسی زباله هستند، تصریح کرد: استفاده بهینه از زباله یک فرصت است که باید با جدیت در مازندران پیگیری شود.

آمادگی جهاد دانشگاهی استان، برای احداث کارخانه زباله سوز در مازندران

مصطفی مهدی نژاد، رئیس جهاد دانشگاهی مازندران نیز با اشاره به اینکه محیط زیست استان بسیار شکننده است، اظهار داشت: این نهاد حود را متولی احداث کارخانه زباله سوز در استان می داند.

وی با بیان اینکه امحاء زباله به روش زباله سوزی سبب کاهش 95 درصدی حجم و 75 درصدی وزن زباله می شود، گفت: نوع نگاه نسبت به سوزاندن زباله باید به گونه ای باشد که عملیات امحاء توسط سرمایه گذار تامین می شود.

مهدی نژاد افزود: هم اکنون 45 درصد زباله ها در کشورهای پیشرفته برای امور راهسازی و عمرانی مصرف می شود.