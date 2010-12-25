قیمت اقلام اساسی در لرستان افزایش نداشته است

حجت الله بیرانوند در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: بنابر آخرین گزارشهای بازرسان این سازمان از بازار استان هیچگونه افزایش قیمتی مشاهده نشده است.

وی با تاکید بر اینکه از افزایش قیمت کالاهای اساسی مشمول نظارت نیز تاکنون گزارشی نداشته ایم، خاطرنشان کرد: خوشبختانه میزان زیادی از کالاهای مشمول در انبارها ذخیره شده که در صورت نیاز می توانیم با ورود آنها به بازار اوضاع را کنترل کنیم.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان با تاکید بر اینکه روند حاکم بر بازار این استان عادی است، یادآور شد: آمار تخلفات نیز در این مدت با گذشته تفاوت چندانی نداشته است.

بیرانوند همچنین به روند بازرسیها اشاره کرد و بیان داشت: در راستای اجرای طرح نظارتی ویژه هدفمند کردن یارانه ها تاکنون سه هزار و 461 مورد تخلف واحدهای صنفی، غیرصنفی، تولیدی و خدماتی در این استان شناسایی شده است.

وی با اشاره به آغاز اجرای این طرح از 29 مهرماه، یادآور شد: از این تاریخ تاکنون با تشدید بازرسی و نظارت بر واحدهای اقتصادی توسط بازرسان سازمان 42 هزار و 623 مورد بازرسی از واحدهای مختلف این استان صورت گرفته که متخلفین برای طی مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی استان معرفی شدند.

رئیس سازمان بازرگانی استان لرستان ارزش تخلفاتی این واحدها را پنج میلیارد و 420 میلیون و 966 هزار و 69 ریال عنوان کرد و بیان داشت: این در حالیست که در مجموع یک هزار و 785 مورد گزارش مردمی به ستاد خبری سازمان بازرگانی استان ارسال شده است.

وی یادآور شد: اولویت اجرای طرح نظارتی ویژه هدفمند کردن یارانه ها، مواد پروتئینی، لبنی، میوه و تره بار، غلات و حبوبات، پودرهای شوینده، نهاده های دامی، قند و شکر و روغن نباتی است.

بیرانوند از مردم خواست با توجه به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، شکایات، انتقادات و تخلفات را با شماره تلفن 124 ستاد خبری سازمان بازرگانی استان لرستان در میان گذارند.