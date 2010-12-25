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۴ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۵۲

استاندار یزد:

500 نخبه در یزد شناسایی شد

500 نخبه در یزد شناسایی شد

یزد - خبرگزاری مهر: محمدرضا فلاح زاده از شناسایی بیش از 500 نخبه در زمینه های مختلف در استان یزد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، فلاح زاده ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد نقش آموزش و پرورش را در نخبه پروری در استان یزد بسیار موثر خواند و افزود: آموزش و پرورش استان یزد به ویژه در طول سالهای اخیر در این زمینه پیشرفتهای قابل توجهی داشته است.

وی خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش باید همچون گذشته همچنان در تربیت و شناسایی افراد نخبه به جامعه کوشا باشد و در این زمینه از هیچ کوشش فرو گذار نکند.

فلاح زاده در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: در دین مبین اسلام برای فراگیری علم و دانش محدودیت زمانی و جغرافیایی و جنسیتی وجود ندارد.

وی افزود: بر اساس نظر فقها، انسان باید مسائلی که غالبا به آنها احتیاج دارد را یاد بگیرد و این مهم شامل مسائل مهم زندگی اجتماعی از قبیل آداب اجتماعی، نحوه کسب رزق و روزی حلال و... می شود.

فلاح زاده با بیان اینکه اداره جامعه نیازمند امنیت و آموزش است، آموزش را اساس تمامی مشاغل و خدمات دانست.

استاندار یزد ادامه داد: همچنان که طلب دانش فریضه محسوب می شود، انتقال علم و آموزش نیز فریضه است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به تشریح ویژگیها و خروجیهای دو روش آموزشی یکطرفه و دو طرفه پرداخت و افزود: علاقه به مدرسه و اعتماد به استاد در زمره خروجیهای مهم آموزش دو طرفه به شمار می رود.

فلاح زاده خاطرنشان کرد: در این روش، استاد، مرشد و هادی دانش آموز است و فرآیند تحقیق و پژوهش نیز دنبال می شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد نیز در این مراسم خطاب به مدیرکل جدید آموزش و پرورش استان یزد، بر لزوم مدیریت مدرسه محور، توجه به توانایی کارکنان و تلاش در راستای حفظ شان و مقام معلم تاکید کرد.

در این مراسم از خدمات و تلاشهای محمدرضا باغستانی تقدیر و محمدکاظم رحیمی نژاد به عنوان مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد معرفی شد.

کد مطلب 1217282

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