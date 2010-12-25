500 نخبه در یزد شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، فلاح زاده ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد نقش آموزش و پرورش را در نخبه پروری در استان یزد بسیار موثر خواند و افزود: آموزش و پرورش استان یزد به ویژه در طول سالهای اخیر در این زمینه پیشرفتهای قابل توجهی داشته است.

وی خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش باید همچون گذشته همچنان در تربیت و شناسایی افراد نخبه به جامعه کوشا باشد و در این زمینه از هیچ کوشش فرو گذار نکند.

فلاح زاده در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: در دین مبین اسلام برای فراگیری علم و دانش محدودیت زمانی و جغرافیایی و جنسیتی وجود ندارد.

وی افزود: بر اساس نظر فقها، انسان باید مسائلی که غالبا به آنها احتیاج دارد را یاد بگیرد و این مهم شامل مسائل مهم زندگی اجتماعی از قبیل آداب اجتماعی، نحوه کسب رزق و روزی حلال و... می شود.

فلاح زاده با بیان اینکه اداره جامعه نیازمند امنیت و آموزش است، آموزش را اساس تمامی مشاغل و خدمات دانست.

استاندار یزد ادامه داد: همچنان که طلب دانش فریضه محسوب می شود، انتقال علم و آموزش نیز فریضه است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به تشریح ویژگیها و خروجیهای دو روش آموزشی یکطرفه و دو طرفه پرداخت و افزود: علاقه به مدرسه و اعتماد به استاد در زمره خروجیهای مهم آموزش دو طرفه به شمار می رود.

فلاح زاده خاطرنشان کرد: در این روش، استاد، مرشد و هادی دانش آموز است و فرآیند تحقیق و پژوهش نیز دنبال می شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد نیز در این مراسم خطاب به مدیرکل جدید آموزش و پرورش استان یزد، بر لزوم مدیریت مدرسه محور، توجه به توانایی کارکنان و تلاش در راستای حفظ شان و مقام معلم تاکید کرد.

در این مراسم از خدمات و تلاشهای محمدرضا باغستانی تقدیر و محمدکاظم رحیمی نژاد به عنوان مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد معرفی شد.