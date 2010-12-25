به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه "پشت پرده" از سری برنامههای شبانه رادیو تهران است که به موضوع سینما اختصاص دارد و با حضور عوامل و دست اندرکاران فیلمهای در حال اکران و همچنین منتقدان این حوزه فیلم مورد نظر بررسی و نقد میشود.
برنامه "پشت پرده" یکشنبه پنجم دی به بررسی فیلم "عصر جمعه" اختصاص دارد. در این برنامه مونا زندی کارگردان، جهانگیر کوثری تهیهکننده، رویا نونهالی و هانیه توسلی بازیگران حضور دارند.
محمد اسماعیلپور تهیهکننده و رضا رشیدپور مجری برنامه "پشت پرده" است. این برنامه روزهای یکشنبه ساعت 21 به مدت یک ساعت و نیم از رادیو تهران پخش میشود.
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