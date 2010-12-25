مقابله با قاچاق مواد مخدر صنعتی افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، اسد الله اسدی بعد از ظهر شنبه در تشریح اهداف اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در جمع خبرنگاران گفت: تا به امروز بحث روانگردان در مواد مخدر موضوعیتی نداشت و در قانون هم مجازاتی برایش در نظر گرفته نشده بود تا اینکه سیاستهای کلی نظام در زمینه مبارزه با مواد مخدر از طرف مقام معظم رهبری اعلام شد که سیاستهای کلی مواد مخدر مواد روانگردان و پیش ‌سازها در کنار هم آمده است که کلیات این مسئله در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.

وی افزود: در قانون جدید مجرمان مواد مخدر به سرعت محاکمه و مجازات خواهند شد.

جانشین دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر فارس تاکید کرد: حاملان مواد مخدر ممنوع الخروج می‌شوند و روانگردانها به فهرست موادی که مجازات قانونی دارد اضافه می‌شود.

اسدی با بیان اینکه قانون جدید به نوعی اصلاح قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر است،تاکید کرد: تا قبل از این قانون قاچاقچیان مواد مخدر صنعتی به راحتی اقدام به حمل و جابجایی موادهای روانگردان می‌ کردند اما در قانون جدید مجازات سختی برای این قاچاقچیان در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: در قانون جدید برخورد با مجرمین مواد روانگردان به خصوص آمفتامینها و مت‌آمفتامین ‌ها از قبیل شیشه، ال.اس.دی، اکستاسی و یا دیگر مواد مخدر یا روانگردان‌های غیردارویی همانند مرتکبین جرایم مواد مخدر همچون هروئین تعیین شده و پرونده مجرمین در دادگاه‌های انقلاب اسلامی رسیدگی خواهد شد.

اسدی با بیان اینکه افراد ترک کرده دارای کارت می شوند، افزود: معتادی که با مراجعه به این مراکز نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت کند چنانچه تظاهر به اعتیاد نکند از تعقیب کیفری معاف می شود و معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد نکنند مجرم شناخته می شود.

وی ادامه داد: براساس اصلاحات تصویب شده، هر یک از اتباع ایرانی که با هر قصدی اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق هر مقدار موادمخدر و روانگردان یا پیش‌ سازهای آنها به داخل یا خارج از کشور کنند،‌ علاوه بر مجازات‌ قانونی عمل مجرمانه، برای مدت یک تا پنج سال و در صورت تکرار حداکثر تا 15 سال ممنوع‌ الخروج و گذرنامه آنها باطل می شود.