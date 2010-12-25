به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب شامل هشت مقاله از نویسنده است که پیش از این در نشریات مختلف به چاپ رسیدهاند. عنوان برخی از این مقالات عبارتند از نگاهی به جایگاه علم زبانشناسی در ایران، کاربرد زبانشناسی در تهیه و تنظیم خبر و تاثیر فرهنگ اسلامی بر امثال فارسی.
در مقاله سوم با عنوان "بازنمایی کارگزاران اجتماعی در منازعات فلسطین و اسرائیل از طریق ساختارهای گفتمانمدار جامعهشناختی- معنایی" میخوانیم: تحلیل انتقادی اساساً به سازوکارهایی که ضمن آن ساختارهای گفتمانمدار مناسبات قدرت و سلطه را در جامعه تحقق میبخشند، تایید میکنند، مشروعیت میبخشند و یا به چالش میکشند توجه ویژه دارد. طبیعی است که این مناسبات در نحوه بازنمایی کارگزاران اجتماعی متاثر از ایدئولوژی یا گفتمان مورد نظر فرهنگ خاص، متبلور میشود.
پیدایش زبانشناسی تاریخی و تطبیقی، سنتگرایی در زبان فارسی، اثرات زوال زبانها و لهجهها و برخورد با آن، دستورالعملهای وضع اصطلاح و شیوه نگارش و جلوههای تاثیر فرهنگ اسلامی بر امثال از دیگر موضوعاتی است که در مقالات این کتاب به آنها پرداخته شده است.
چاپ دوم کتاب "ارتباطات از منظر گفتمانشناسی انتقادی" با شمارگان 1000 نسخه در 220 صفحه و به قیمت 4800 تومان منتشر شده است.
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