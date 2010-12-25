شکار یک یوزپلنگ گریزان آفریقایی در قاب دوربین

به گزارش خبرگزاری مهر، به تازگی تصویری از یک یوزپلنگ وحشی آفریقایی بسیار لاغر اما با رنگی روشن با لکه های تیره بر روی پوست و سری کوچک که مستقیم با چشمان براق خود به دوربین خیره شده منتشر شده است.

تیمی تحقیقاتی از "صندوق حفاظت از صحرای بزرگ آفریقا" در بین ماههای جولای تا آگوست دوربینی را برای رصد این گربه های بزرگ ساکن صحرای آفریقا در منطقه ای واقع در کشور نیجر نصب کرده بودند.

این تیم تحقیقاتی در خصوص حیوانی که در این عکس شکار شده است اظهار داشت: "این یوزپلنگ آفریقایی با نام علمی Acinonyx jubatus hecki از نظر ژنتیکی شبیه به سایر یوزپلنگها است. ما وقتی این تصاویر را ظاهر کردیم بیشتر از اینکه شگفت زده شویم خوشحال شدیم چرا که ما می دانستیم که یوزپلنگها در این فضای کلی حضور دارند چون ما ردپاهای آنها را دیده بودیم اما این بسیار جالب بود که در یک فضای تا این حد وسیع یک حیوان تا این حد نادر درست وارد نقطه ای شود که ما در آنجا دوربین گذاشته بودیم."

این جانور بسیار کمیاب و گریزان است به طوریکه دانشمندان حتی مطمئن نیستند که دقیقا چند نمونه از آن وجود دارد، اما برپایه رصد ردپاهای این جانور دانشمندان ارزیابی کرده اند که در این منطقه از نیجر حدود 10 نمونه از این حیوان وجود داشته باشند. احتمالا در سراسر صحرای بزرگ آفریقا تنها 200 یوزپلنگ وحشی زندگی می کنند.

نابودی این یوزپلنگها به معنی نابودی یک تنوع ژنتیکی و بیولوژیکی مهم است. در حقیقت این حیوانات سازگاری بسیار بالایی برای زندگی در شرایط بسیار سخت بیابانی دارند.

براساس گزارش لایو ساینس، این جانوران می توانند در دمای بالای 113 درجه فارینهایت (45 درجه سانتیگراد) در جایی که حتی آب نیز به اندازه کافی وجود ندارد به زندگی خود ادامه دهند.