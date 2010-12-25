تاکید بر گسترش همکاریهای حقوقی و قضایی ایران و افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله صادق آملی لاریجانی روز شنبه در دیدار با مارشال محمد قصیم فهیم معاون اول رئیس جمهور افغانستان سطح مناسبات ایران و افغانستان را با توجه به پیشینه دینی، تاریخی و فرهنگی مشترک دو کشور قابل توسعه و گسترش دانست و گفت: اهداف مشترک میان دو کشور ایران و افغانستان قابل توجه است و امیدواریم با عنایت به سطح این مشترکات شاهد گسترش بیشتر مناسبات میان دو کشور باشیم.

رئیس قوه ‌قضائیه از آمادگی جمهوری اسلامی ایران در ارائه تجربیات حقوقی و قضایی به افغانستان خبر داد و افزود: نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اسلام است و در مدت 30 سال انقلاب، این نظام با سیر تکاملی خود، نظامی غنی و بالنده شده است و این آمادگی وجود دارد که تجربه غنی و عمیق نظام قضایی ایران در اختیار کشور دوست افغانستان قرار داده شود.

آیت الله لاریجانی با اشاره به حضور نظامیان آمریکایی و غربی در افغانستان گفت: متاسفانه با حضور نظامیان کشورهای ‌ناتو سطح زیر کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان افزایش یافته و این مسئله مشکلات ایران و کشورهای همسایه افغانستان را نیز افزایش داده است که امیدواریم با تدبیر مقامات افغانی این مشکل کاهش یابد.

رئیس قوه‌قضائیه ابراز امیدواری کرد با فعال شدن کمیته مشترک قضایی دو کشور همکاریهای حقوقی و قضایی سطح بهتری پیدا کند.

در این دیدار معاون اول رئیس جمهور افغانستان با ابراز خرسندی از سفر به ایران و دیدار با مسئولان ایرانی گفت: مردم و مسئولان ایران در طول سالهای جهاد و مقاومت اسلامی افغانستان و پس از آن همواره در کنار مردم افغانستان بودند و ما از این بابت از شما سپاسگزاریم.

معاون اول رئیس جمهور افغانستان خواستار همکاری و کمک ایران به حل مشکل زندانیان و مجرمان افغانی محبوس در ایران شد.

رئیس قوه‌قضائیه گفت: در این زمینه‌ در چارچوب مقررات جمهوری اسلامی ایران و به منظور حل مشکلات این افراد اقدام می کنیم.