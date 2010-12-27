به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رحیمی شامگاه امروز دوشنبه در جلسه تعیین قیمت تضمینی محصولات زراعی و باغی،

شعار دولت را حمایت از تولید کننده، مصرف کننده و حذف واسطه‌ها اعلام کرد.

معاون اول رئیس جمهور ضرورت همدلی و همراهی دولت، کشاورزان و تولید کنندگان محصولات زراعی و باغی را مورد تاکید قرار داد و افزود: شعار دولت حمایت از باغداران و تولید کنندگان، عرضه محصولات با قیمت مناسب به دست مصرف کننده و حذف واسطه ها و دلالان است.

رحیمی در جلسه تعیین قیمت تضمینی محصولات زراعی و باغی با حضور دستگاههای مربوطه و نماینده باغداران در مجمع ملی خبرگان کشاورزی، علت تشکیل دوباره این جلسه را ضرورت حضور نمایندگان بخش تولید و کشاورزان عنوان کرد.

وی افزود: هدف دولت تقویت و حمایت کشاورزان است که این امر با مشارکت خود کشاورزان و حضور نمایندگان آنها در جلسات تصمیم گیری مهیا خواهد شد.

معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: مشارکت بخش تولید، هماهنگی و همکاری آن با دولت قطعا در حذف واسطه ها نقش سازنده و موثری خواهد داشت و به این ترتیب هم تولید کننده سود بیشتر می برد و هم قیمت‌ها شکسته شده و عرضه مناسب و مستقیم محصولات در بازار شکل می‌گیرد.

در این جلسه نماینده باغداران در مجمع ملی خبرگان کشاورزی به بیان مشکلات و مسائل کشاورزان و باغداران پرداخت و مهمترین موضوعات در این خصوص مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت.