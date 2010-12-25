به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش که در روزهای 6 و 7 دیماه برگزار می شود، پیام حضور با بصیرت مردم ولایت مدار همزمان با محرم حسینی در دفاع از حریم ولایت فقیه تبیین می شود.
این همایش ملی با همکاری دانشگاههای تهران و علامه طباطبایی برپا می شود.
اولین همایش ملی بررسی و تبیین حماسه ماندگار 9 دی در دو دانشگاه تهران و علامه طباطبایی برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش که در روزهای 6 و 7 دیماه برگزار می شود، پیام حضور با بصیرت مردم ولایت مدار همزمان با محرم حسینی در دفاع از حریم ولایت فقیه تبیین می شود.
این همایش ملی با همکاری دانشگاههای تهران و علامه طباطبایی برپا می شود.
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