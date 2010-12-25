  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۴ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۰۷

اولین همایش ملی بررسی و تبیین حماسه 9 دی برگزار می‌شود

اولین همایش ملی بررسی و تبیین حماسه 9 دی برگزار می‌شود

اولین همایش ملی بررسی و تبیین حماسه ماندگار 9 دی در دو دانشگاه تهران و علامه طباطبایی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش که در روزهای 6 و 7 دیماه برگزار می شود، پیام حضور با بصیرت مردم ولایت مدار همزمان با محرم حسینی در دفاع  از حریم ولایت فقیه تبیین می شود.

این همایش ملی با همکاری دانشگاههای تهران و علامه طباطبایی برپا می شود.

کد مطلب 1217299

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها