رژیم صهیونیستی 5 هزار واحد جدید می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، "قیس یوسف ناصر" گفت : اطلاعاتی که به دست آورده ام حاکی از آن است که رژیم صهیونیستی درسال 2010 بیش از 1400 واحد مسکونی در شهرکهای صهیونیست نشین در قدس شرقی و کرانه باختری فروخته است که این واحدهای فروخته شده در شهرکهای "حومات شمونیل"، "معلی آدومیم" و"بسغات زنیف" فروخته شده است.

این حقوقدان فلسطینی افزود : صهیونیستها همچنین 594 واحد مسکونی را در شهرک "بسغات زنیف" به مزایده فروش گذاشته اند که تا کنون 11 واحد آن را فروخته اند و در شهرک "حومات شمونیل" نیز 1280 واحد را به مزایده گذاشته اند که تا کنون 301 واحد آن را فروخته اند.

وی گفت : رژیم صهیونیستی در چهارم نوامبر گذشته ساخت و اجاره 80 واحد مسکونی جدید را در شهرک "بسغات زنیف"، 158 واحد مسکونی در شهرک "رموت" به مزایده گذاشته است که اجاره آنها 98 ساله است و امکان تمدید آن نیز وجود دارد.

قیس تاکید کرد: مساحت این واحدها حدود 20 هزار متر مربع است که صهیونیستها آنها را به مبلغ 16 میلیون دلار به معرض فروش گذاشته اند.

وی همچنین افزود: صهیونیستها در 25 ماه نوامبر گذشته طرح ساخت 1230 واحد مسکونی جدید در شهرک "هار حوما"، "حومات شمونیل" و "رموت" در دست اقدام دارد که 1961 واحد مسکونی در شهرک "رمات شلومو" در قدس هم باید به آن اضافه کرد.