بی سوادی در کشور به طور کامل ریشه کن می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حجت الاسلام محسن قرائتی در مراسمی که به مناسبت سالگرد هفتم دی ماه روز تشکیل نهضت سواد آموزی برگزار شده بود با اشاره به کاهش نرخ بی سوادی کشور از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون اظهار داشت: در زمان تشکیل نهضت سواد آموری نرخ بی سوادی در کشور 50 درصد بود که با اقدامات صورت گرفته در حال حاضر این میزان به 12 درصد کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: همه انسانها، توانایی و استعدادهای ویژه ای دارند که باید آن را شکوفا کنند و از آن در راه عبادت خدا و خدمت به خلق او بهره برند و در این سالها نیز افرادی با تلاش و همت خود و مساعدت سازمان سواد آموزی توانستند از صفر شروع کرده و تحصیلات عالی خود را تا دانشگاه ادامه دهند.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور با اشاره به نقش مدیریت در پیشبرد امور مختلف تصریح کرد: هزینه کردن بودجه های فرهنگی نیازمند مدیریت صحیح است به گونه ای که از امکانات موجود نهایت استفاده برده شود.

وی تاکید کرد: مسئولان در قیامت برای نحوه صرف کردن این بودجه ها و خروجی آن در برابر خداوند پاسخگو هستند لذا باید برای این بخش همت ویژه ای صرف شود چراکه بازخورد آن تا نسلهای آینده نیز ادامه دارد.

حجت الاسلام قرائتی با اشاره به ضرورت آشنایی با روح اسلام نیز خاطرنشان کرد: مدیران فرهنگی باید با روح حاکم بر برنامه های اسلام آشنایی داشته باشند چراکه شناخت روح اسلام ما را در هزینه کردن صحیح بودجه های فرهنگی یاری می کند.

وی همچنین در ادامه با بیان اینکه با گذشت بیش از 30 سال از انقلاب بسیاری از مدارس کشور هنوز نمازخانه ندارند، تصریح کرد: ما توقع داریم دانش آموزان ما به نماز خواندن روی آورند در حالیکه مکانی برای اقامه نماز در مدرسه آنها که ساعات زیادی در روز را در آن به سر می برند، وجود ندارد.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور تاکید کرد: فرهنگ با فکر افراد مرتبط است نه با ظاهر سازیها و برهمین اساس باید کارهای فرهنگی واجب، جمعی و ماندگار را در اولویت قرار داد.

حجت الاسلام قرائتی خاطرنشان کرد: مسئولان فرهنگی بهتر است به جای صرف بودجه های فرهنگی برای ساخت مناره و کاشیکاریهای آنچنانی مساجد برای ساخت نمازخانه مدارس و مکانهای عمومی برنامه ریزی کنند و ساخت نمازخانه در دستور کار متولیان فرهنگی قرار گیرد.