به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی تصمیم گرفت در لیگ کشتی فرنگی مربیگری نکند، احتمال مربیگری کادر فنی تیم ملی در این رقابتها مطرح شده بود. پس از اینکه سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی اعلام کرد لیگ جای مربیان سازنده است ناصر نوربخش، جمشید خیرآبادی، ایرج اسفندیاری فر، رسول جزینی و حمیدرضا اسماعیل نژاد مربیان تیم ملی نیز تصمیم گرفتند در لیگ کشتی فرنگی تیمداری نکنند تا عرصه برای مربیان زحمتکش کشتی باز باشد و از طرفی بتوانند با فراغ بال برنامه های تیم ملی را دنبال کنند.

این در حالی است که غلامرضا محمدی سرمربی و محسن کاوه مربی تیم ملی کشتی آزاد در لیگ هدایت تیم نفت تهران را برعهده دارند. رقابتهای لیگ برتر کشتی فرنگی از دهه دوم دی ماه و با حضور سه یا چهار تیم آغاز می شود.