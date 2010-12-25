بیسوادی در 16 شهرستان استان اصفهان ریشه کن شده است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، اسماعیل خاشعی عصر شنبه در مراسمی که به مناسبت سالگرد هفتم دی ماه روز تشکیل نهضت سواد آموزی برگزار شده بود، با بیان اینکه در سه دهه گذشته نهضت سواد آموزی دستاوردهای مهمی برای نظام جمهوری اسلامی به ارمغان آورده است، اظهار داشت: سازمان نهضت سواد آموزی در شرایطی اداره می شود که با هیچ سازمان دیگری از جهات مختلف قابل مقایسه نیست.

وی تصریح کرد: سازمان نهضت سواد اموزی در دورترین نقاط با سخت ترین شرایط، با حداقل هزینه و در کمترین امکانات با بیشترین میزان بهره وری در حال خدمت رسانی به مردم و کشور است.

مدیر نهضت سوادآموزی استان اصفهان با اشاره به اینکه در حال حاضر 95 درصد از جمعیت 10 تا 49 سال کشور از نعمت سواد بهرمند هستند، خاطرنشان کرد: برای رسیدن به استاندارد جهانی تنها شش دهم درصد فاصله داریم و با برنامه ریزیهای صورت گرفته در آینده ای نزدیک شاهد ریشه کن کردن بی سوادی در کشور خواهیم بود.

وی اضافه کرد: در سال گذشته جشن باسوادی و ریشه کن کردن بی سوادی را در هشت شهرستان استان اصفهان برگزار کردیم و امسال نیز این مراسم را در هشت شهرستان دیگر استان برگزار خواهیم کرد.

خاشعی ادامه داد: در مجموع بی سوادی در 16 شهرستان استان اصفهان به طور کامل ریشه کن می شود.

وی یادآور شد: تا پایان سال 1391 تمامی استان اصفهان از به طور کامل از نعمت سواد بهره مند می شوند و پیش بینی می شود تا پایان سال 91 جشن ریشه کن شدن بی سوادی در اصفهان برگزار شود.