به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع محمدعلی رامین و معارفه محمد جعفر محمدزاده معاونان قدیم و جدید امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بعد از ظهر امروز شنبه با حضور وزیر، معاونان و مدیران وزارت ارشاد در محل سالن سینمایی این وزارتخانه برگزار شد.

نخستین سخنران این مراسم رامین بود که ابتدا به حاضران سلام گفت و خطاب به حاضران در سالن گفت: این سلامِ‌ خداحافظی ما را بپذیرید.

وی افزود: من روز اول که آمدم به معاونت مطبوعاتی به دوستان رسانه‌ای و مطبوعاتی گفتم که من شما را دوست دارم، طبیعتاً لحظه‌ای هم که با شما خداحافظی می‌کنم، باید بر عهد خودم پایبند باشم و به شما برادران و خواهران مطبوعاتی عرض کنم که این فرهنگ اصیلی که از مردم به عنوان ارزشمندترین میراث به دست ما رسیده، نباید مورد بهره‌برداری غلط قرار گیرد به شیوه‌ای که ما بشویم مقلد دیگران و خلاف‌گویی و شایعه‌پراکنی و سانسور خودآگاهانه عده‌ای و بزرگنمایی برخی مسائل رواج یابد.

رامین: من در بسیاری از برنامه‌های اصلاحگرایانه خود در حوزه مطبوعات ناموفق بودم

رامین خطاب گفت: من از سر خیرخواهی می‌گویم که با معاون بعد از بنده به گونه‌ای رفتار کنید که تلاش‌ها و دلسوزی‌های او محقق شود. اگر مسئولی آمد و تلاش کرد و به درِ بسته خورد، مثل بنده می‌گوید من در بسیاری از برنامه‌های اصلاحگرایانه خود در حوزه مطبوعات ناموفق بودم.

معاون سابق مطبوعاتی وزارت ارشاد تاکید کرد که این سخنانش "اظهار عجز" نیست بلکه توصیف شرایط است و با طرح سوالاتی از قبیل "کار معاون مطبوعاتی چیست و آیا باید وزارت ارشاد در جهت توزیع عادلانه امکانات به مطبوعات عمل کند یا رشد مجموعه‌های زیردستش؟" یادآور شد: رسانه‌ها حقیقتاً یک نیاز اجتماعی هستند و رسانه‌های خودآگاه باید در جهت تعالی جامعه گام بردارند ولی متاسفانه ما امروز در عرصه رسانه‌ها درجا می‌زنیم.

وی ادامه داد: عقب‌ماندگی رسانه‌ها را چه کسی جبران می‌کند؟! اینکه هنوز منشوری تدوین نشده تا همه متفقاً یک نقشه راه داشته باشند، یک نقص است. اینکه مطبوعات و خبرگزاری‌های ما نقش جهانشمول خود را مشخص نکرده‌اند، یک نقص است.

رامین گفت: اگر من معاون مطبوعاتی بدی بوده‌ام، التماس دعا! ولی از این پس این شما هستید که باید راه را ادامه دهید.

معاون سابق مطبوعاتی وزارت ارشاد در عین حال تاکید کرد: من با برخی از مطبوعات و خبرگزاری‌ها مشکل داشتم؛ سد معبر می‌کردند، فضاسازی می‌کردند تا نتوانیم رسانه‌ها را پیش ببریم. آنها ضرر کردند و ضرر زدند.

وی خطاب به اهالی مطبوعات که مدیران برخی از آنها در این مراسم حضور داشتند، گفت: شما از همین امروز با معاون جدید مطبوعاتی مواجه هستید و باید همه او را یاری کنند تا کارها را پیش ببرد.

رامین همچنین فقدان اعتماد بین مسئولان و رسانه‌ها، عدم اعتماد بخش‌هایی از حاکمیت به مطبوعات به عنوان یک تکیه‌گاه محکم برای نظام و نبود فضای اعتماد بین مردم و مطبوعات را از چالش‌های اساسی دوره یکساله‌اش با رسانه‌ها برشمرد.

معاون سابق مطبوعاتی وزارت ارشاد که به عنوان مشاور وزیر منصوب شده است، همچنین از پرداخت هدیه خبرنگاران تا دو، سه روز آینده و اصلاح مسائل اخیر در مورد آگهی‌ها برای مطبوعات به دستور رئیس‌جمهور خبر داد و آنها را رهاورد حضور محمدزاده در این سمت عنوان کرد.

صراحت کلام بنده برخی‌ها را آزار داد

وی دوران یکسال و چند روز فعالیتش را در پست معاونت مطبوعاتی "روزگاری خوب" توصیف کرد و در عین حال گفت: صراحت کلام بنده برخی‌ها را آزار داد. من عذرخواهی می‌کنم ولی من با همین صراحت بلدم حرف بزنم و اهل سیاست و سیاست‌پیشگی و دوپهلو حرف زدن نیستم.

رامین همچنین از وزیر ارشاد به جهت آنچه "تحمل فشارهای بیرونی به خاطر مسائل مرتبط با حوزه مطبوعات به ویژه از جانب مجلس" خواند قدردانی کرد و گفت: بزرگواران ما را معاف کردند یا به نوعی نخواستند که در خدمتشان باشیم ولی من اهل استعفا نبوده و نیستم؛ من بر اساس یک مصلحت آمدم و بر اساس یک مصلحت می‌روم و این مصلحت را هم بزرگترها تشخیص می‌دهند.

گرچه مهمان عزیز است ولی همچو نفس / خفقان آرد گر آید و بیرون نرود

معاون سابق مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد بار دیگر تاکید کرد: من با برخی دوستان رسانه‌ای مشکل داشتم و همچنان هم مشکل دارم. اگر آنها مواضعشان را اصلاح کنند، من مشکلی با آنها نخواهم داشت. ولی به هر حال بقیه معاونین (وزارت ارشاد) هم مواظب خودشان باشند چون ما میهمانیم نه میزبان و "گرچه مهمان عزیز است ولی همچو نفس / خفقان آرد گر آید و بیرون نرود".

محمدعلی رامین با قرائت بیتی دیگر تریبون را رها کرد؛ "مومن آن باشد که اندر جزر و مد / کافر از ایمان او حسرت برد".

گلایه‌های حسینی از برخی انتقادهای مطبوعات

در این مراسم همچنین سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه رامین گزارش عملکرد ارائه نکرد، گفت: کارهای بسیاری در معاونت مطبوعاتی انجام شد ولی خداوندی که ناظر است و این اعمال را می‌بیند قطعاً اجر و پاداش خواهد داد ولی مسئولیت هر چقدر هم طولانی باشد حتی اگر کسی 70 سال قدرت را در دست داشته باشد، بالاخره روزی همه باید آن را ترک کنیم و جوابگوی رفتارمان باشیم.

وزیر ارشاد تاکید کرد: باید اینگونه میادین را مجالی برای خدمت تلقی کنیم چون سبقت گرفتن در کار خیر، خیلی مفید است.

حسینی در ادامه با اشاره به اذعان رسانه‌های غربی به مفید بودن طرح هدفمندی یارانه‌ها برای مردم ایران، در عین حال از برخی رسانه‌های داخلی به سبب انتقاد از این طرح گله کرد و گفت: نباید فقط نظر خواص و آنهایی را که وضع و زندگی‌شان بهتر از عامه مردم است، مورد توجه داشت باید به توده‌های مردم توجه کرد.

وزیر ارشاد افزود: بعضی وقت‌ها هم مطلب خلاف واقعی در وبلاگی نوشته می‌شود، بعد این مطلب بدون کوچکترین نقد و تغییری به سایت‌ها و خبرگزاری‌ها راه می‌یابد و بعد هم در مطبوعات درج می‌شود و در نهایت امر هم انگار که یک اختلاف شدیدی در دولت وجود دارد و حال آنکه بین دوستان دولت فقط صمیمت است ولی اینها می‌خواهند با تیترها فضاسازی کنند.

وی از آنچه "تلاش برخی سایت‌ها برای القای ارتباط میان جایگزینی رامین با برکناری متکی و بذرپاش" به شدت انتقاد کرد و گفت: آقای رامین رفته بود حج و گفتیم بیایند، درباره‌اش تصمیم می‌گیریم. بعد از کلی کلنجار رفتن توانستیم با آقای محمدزاده که فردی متین و کاری است، برسیم و او را به عنوان معاون مطبوعاتی منصوب کنیم.

حسینی از مطبوعات خواست "جانب ادب و اخلاق را آنگونه که خودشان از مسئولان دولتی انتظار دارند، رعایت کنند" و اضافه کرد: اعضای دولت می‌گویند ما داریم کار می‌کنیم و اصلاً فرصت تکذیب این اخبار را که بعضی‌ها چاپ می‌کنند، نداریم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر بهره‌گیری از توانمندی‌های محمدعلی رامین در وزارت ارشاد گفت: آقای رئیس جمهور مایل بود که در فرصت‌های دیگری از توانمندی‌های آقای رامین استفاده کند ولی تا آن زمان، ما فعلاً از نظرات او به عنوان مشاور بهره می‌گیریم.

محمدزاده: همکاری رامین با معاونت مطبوعاتی ادامه خواهد داشت

در این مراسم همچنین محمدجعفر محمدزاده معاون مطبوعاتی جدید وزارت ارشاد در سخنانی با تقدیر از تلاش‌های مسئولان این معاونت و به ویژه شخص رامین گفت: اقداماتی که آقای رامین انجام داد، مفید بود و برخی همکاری‌های او به ویژه در تدوین طرح جامع رسانه‌ها ادامه خواهد یافت.

وی در ادامه رسانه‌ها را رکن وثیق جامعه برشمرد و تاکید کرد: نظام اسلامی برخلاف نظام‌های سرمایه‌سالار، رشد آگاهی مردم را لازمه حیات خود می‌داند و دمیدن روح امید در جامعه و ایجاد حس خودباوری لازمه این کار است.

توسعه کیفی مطبوعات سیاست اصلی من است

معاون جدید مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد بر لزوم ارتقا تراز رسانه‌های داخلی متناسب با افق نگاه جهانی تاکید کرد و در عین حال با بیان اینکه "در 100 و اندی سال تاریخ مطبوعات ایران قله‌های فتح ناشده زیادی باقی مانده است" افزود: از این پس توسعه کیفی مطبوعات سیاست اصلی معاونت مطبوعاتی خواهد بود.

محمدزاده با اشاره به توسعه نسبتاً مطلوب خبرگزاری‌ها به جهت کمی، بر لزوم توسعه کیفی آنها تاکید کرد و گفت: انتظار می‌رود رسانه‌های جهان از مصرف کننده اخبار و عکس‌های رسانه‌های دیگر به تولیدکننده اخبار بین‌المللی تبدیل شوند. در هیمن راستا باید خبرنگاران در صحنه رویدادهای داخلی و خارجی مهم حضور داشته باشند.

وی گفت: باید ضمن افزایش کمی یارانه‌ها، پرداخت یارانه مطبوعات در جهت کیفی سازی این حوزه باشد.

معاون جدید مطبوعاتی وزارت ارشاد همچنین بر لزوم ارائه راهکاری جهتا افزایش شمارگان مطبوعات تاکید کرد و افزود: از این پس معاونت مطبوعاتی خانه مطبوعات کشور خواهد بود.