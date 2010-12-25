دو زمین لرزه شرق کرمان را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، زمین لرزه های شرق کرمان بار دیگر ادامه یافت و این بار سه زمین لرزه شرق کرمان به مرکزیت ریگان را تکان داد.

زمین لرزه های امروز شرق کرمان 3، 3.7 و 3.6 ریشتر شدت داشتند و بنا به اعلام مسئولان محلی خسارتی در پی نداشتند.

زمین لرزه 3.7 ریشتری ساعت 9 و 9 دقیقه و در کانون سه کیلومتری زمین و مشخصات جغرافیایی 59 درجه طول جغرافیایی و 28.32 درجه عرض جغرافیایی روی داد.

زمین لرزه 3.8 ریشتری نیز ساعت 13 و 16 دقیقه و در کانون سه کیلومتری زمین و در مشخصات جغرافیایی 59.22 درجه طول جغرافیایی و 28.45 دقیقه عرض جغرافیایی رخ داد.

از زمان بروز زمین لرزه 6.5 ریشتری ریگان تاکنون 74 زمین لرزه این منطقه را لرزانده است.

همچنین ساعاتی پیش نیز زمین لرزه ای 3.2 ریشتری فاریاب در جنوب کرمان را لرزاند.