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۴ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۴۸

ماهاتیر محمد:

بحران کره منطقه را ناامن می کند

بحران کره منطقه را ناامن می کند

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: نخست وزیر اسبق مالزی هشدار داد که تحریک کره شمالی صرفاً منجر به تشدید تنش های منطقه ای خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری برناما، ماهاتیر محمد که برای بازدید غیررسمی در دهلی نو به سر می برد افزود که بحران در شبه جزیره کره به مرحله نگران کننده ای رسیده است.

وی تحریک آگاهانه کره شمالی را حرکتی نادرست خواند که باعث تشدید تنش خواهد شد.

به گفته ماهاتیر محمد انجام رزمایش نظامی در مرز کره شمالی باعث ایجاد احساس خطر در این کشور خواهد شد. نخست وزیر اسبق مالزی همچنین خواستار حل مسالمت آمیز مناقشه میان دو کره شد.

در حمله یکماه پیش توپخانه کره شمالی به جزیره یئون پیونگ کره جنوبی دو نظامی کره جنوبی و دو شهروند غیر نظامی این کشور کشته شدند.
 

کد مطلب 1217320

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