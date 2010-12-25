تدوین منشور فرهنگی مبتنی بر فرمایشات رهبری/ اجرای تحول علوم انسانی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مخبر دزفولی در دیدار با اعضای شاخه جوانان جامعه اسلامی مهندسین در روز شنبه گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، گروه‌های سیاسی ضدانقلاب دانشگاهها را به اتاق جنگ تبدیل کرده بودند و محیط دانشگاهها اصلاً محیط علمی نبود و حضرت امام (ره) با احساس خطر از نظامی شدن محیط دانشگاه، انقلاب فرهنگی را ایجاد کردند و با جملاتی مانند "اگر دانشگاه‌ اصلاح شود، جامعه اصلاح می‌شود " و یا "ما دانشگاهی می‌خواهیم که وابسته نباشد " و... افکار عمومی را متوجه حساسیت دانشگاهها کردند.

وی همچنین به نقش این شورا در مدیریت کلان حوزه علم اشاره کرد و افزود: آمارهایی که از رشد شگفت‌انگیز سه دهه اخیر کشور در حوزه تولید علم و دانش و نهادسازی حکایت می‌کند، مبین این نکته است که امام راحل(ره) و رهبر معظم انقلاب در نگاهی دوراندیش و خردمندانه با ایجاد و حمایت از شورای عالی انقلاب فرهنگی پایه‌گذار اصلی این رشد بوده‌اند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران درخصوص وضعیت فعلی شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: منشور فرهنگی انقلاب اسلامی مشتمل 15 هزار صفحه و در قالب 20 جلد از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در حال تدوین است که این مجموعه یک پشتوانه مهم برای طرح عظیم مهندسی فرهنگی است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: اکنون یک و نیم سال از دستور شورا جلوتر هستیم ولی به این اندازه راضی نیستیم و طوری برنامه ریزی شده که اگر شورا هر روز هم جلسه داشته باشد برای آن در حوزه‌های مختلف دستور جلسه داریم.

مخبر دزفولی در این مورد یادآور شد: بحث مهندسی فرهنگی با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری از پنج سال پیش در دستور کار قرار گرفت و هم‌ اکنون این طرح با اجزایی مانند تحلیل وضعیت فرهنگ کشور در مراحل تصویب در شورای تخصصی است.

وی همچنین با اشاره به موضوع نقشه جامع علمی کشور خاطرنشان کرد: موضوع نقشه جامع علمی کشور که هم‌ اکنون مراحل نهایی تصویب خود را طی می‌کند به ‌عنوان یک سند بالادستی از افتخارات شورا است که با تأکیدات و حمایت‌های مقام معظم رهبری این موفقیت بزرگ حاصل شده و برای پی بردن به اهمیت این کار کافیست ببینیم که در حال حاضر چند کشور جهان نقشه جامع علمی دارند؟

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد پیوست فرهنگی گفت: بحث پیوست فرهنگی با رویکرد اسلامی و با همکاری حوزه‌های عملیه در حوزه‌هایی مانند مسکن، بهداشت و درمان، ‌مخابرات، IT و... آماده و در حال طی مراحل تصویب است.

مخبر دزفولی درباره موضوع علوم انسانی یادآور شد: مسئله علوم انسانی از سه سال پیش در دستور کار شورا قرار گرفته و با اولویت‌بندی و تشکیل کارگروه‌های مربوطه ارتقای و تحول علوم انسانی با رویکرد اسلامی در شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی در حال اجراست.