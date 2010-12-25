  1. استانها
  2. یزد
۴ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۴۹

نایبند طبس لرزید

نایبند طبس لرزید

یزد - خبرگزاری مهر: زلزله ای به شدت 3.1 ریشتر نایبند طبس در استان یزد را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، این زلزله 3.1 ریشتری در کانون سطحی و در طول جغرافیایی 57.64 درجه و عرض جغرافیایی 32.81 درجه رخ داده است.

این زلزله در ساعت 16 و چهار دقیقه امروز، چهارم دی‌ ماه به وقوع پیوسته است و مرکز آن نیز نایبند در اطراف طبس گزارش شده است.

تاکنون گزارشی از خسارتهای احتمالی این زلزله ارائه نشده است.

استان یزد از استانهای زلزله خیز کشور به شمار می رود و بر اساس آخرین اعلام مدیرکل مدیریت بحران استان یزد روزانه به طور متوسط پنج زلزله کوچک و بزرگ در این استان به وقوع می پیوندد.

کد مطلب 1217327

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها