نایبند طبس لرزید

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، این زلزله 3.1 ریشتری در کانون سطحی و در طول جغرافیایی 57.64 درجه و عرض جغرافیایی 32.81 درجه رخ داده است.

این زلزله در ساعت 16 و چهار دقیقه امروز، چهارم دی‌ ماه به وقوع پیوسته است و مرکز آن نیز نایبند در اطراف طبس گزارش شده است.

تاکنون گزارشی از خسارتهای احتمالی این زلزله ارائه نشده است.

استان یزد از استانهای زلزله خیز کشور به شمار می رود و بر اساس آخرین اعلام مدیرکل مدیریت بحران استان یزد روزانه به طور متوسط پنج زلزله کوچک و بزرگ در این استان به وقوع می پیوندد.