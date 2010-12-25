مصر در سیاستهای اشتباه علیه حماس تجدید نظر کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه محیط، "سامی ابوزهری" گفت : بازداشت "محمد دبابش" به نقش قاهره در فلسطین ضربه می زند، زیرا مصر یک عضو رسمی کمیته گفتگوی را بازداشت کرده است.

وی افزود: این اقدامات نشانه ادامه سیاستهای مصر علیه حماس است که فلسطینی ها را می رباید و به شکنجه و قتل آنها در زندانهایش می پردازد.

ابوزهری ضمن انتقاد از اظهارات "حسام زکی" سخنگوی دولت مصر درباره تخلفات دبابش گفت: "محمد دبابش" شهروند فلسطینی است نه مصری و ورودش به خاک مصر به خاطر این بوده است که وی عضو کمیته گفتگوهای فلسطینی است و توقف زیادی در مصر نداشته است که بخواهد از قوانین این کشور تخطی کرده باشد.

وی ضمن درخواست از مصر برای بازنگری در سیاستهای اشتباه و غیر قابل توجیهش علیه فلسطینی ها، از همه کشورهای بانفوذ عربی خواست برای نجات "دبابش" و دیگر افراد بازداشت شده در زندانهای مصر نهایت تلاش خود را به کار گیرند.

شایان ذکراست که مقامات مصری "محمد دبابش" از اعضای برجسته امنیتی حماس را در حال بازگشت از حج عمره به ادعای داشتن گذرنامه جعلی و قاچاق کالا بازداشت کرده اند.