ورود دو عاشق به هیئت مدیره کانون نوازندگان

به گزارش خبرنگار مهر در این مجمع عمومی که امروز 4 دی ماه با حضور اعضای هیئت مدیره سابق و دیگر اعضای این کانون در محل تالار وحدت برگزار شد ابتدا هیئت مدیره و بازرس گزارشی از عملکرد دو سال گذشته این کانون ارائه دادند و در ادامه با استعفای جمعی اعضای این هیئت مدیره، انتخابات برگزارشد.

در ادامه این جلسه هیئت رئیسه به ریاست محمد سریر تشکیل شد و بعد از معرفی نامزدها رای گیری به عمل آمد.



در این مجمع پس پایان انتخابات و شمارش آرا به ترتیب عاشق ایمران حیدری ، داریوش پیرنیاکان، عاشق علی شهبازی،زیدالله طلوعی و علی اکبر شکارچی به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره انتخاب شدند.



به عنوان بهداد بابایی و رضا موسوی زاده به عنوان اعضای اول و دوم علی البدل این کانون انتخاب شدند.



همچنین ویدا روستا به عنوان بازرس این کانون انتخاب شد.اخرین مجمع عمومی خانه موسیقی دوشنبه 6 دی ماه که به کانون سازندگان ساز اختصاص دارد از ساعت 14 در محل خانه هنرمندان برگزار می شود.





