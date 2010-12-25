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۴ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۴۵

ورود دو عاشق به هیئت مدیره کانون نوازندگان

ورود دو عاشق به هیئت مدیره کانون نوازندگان

مجمع عمومی نوبت دوم کانون نوازندگان سنتی خانه موسیقی عصر امروز برگزار شد و بعد از رای گیری دو عاشق (نوازنده آذری) به هیئت مدیره جدید این کانون راه یافتند.

 به گزارش خبرنگار مهر در این مجمع عمومی که امروز 4 دی ماه با حضور اعضای هیئت مدیره سابق و دیگر اعضای این کانون در محل تالار وحدت برگزار شد ابتدا هیئت مدیره و بازرس گزارشی از عملکرد دو سال گذشته این کانون ارائه دادند و در ادامه با استعفای جمعی اعضای این هیئت مدیره، انتخابات برگزارشد.

در ادامه این جلسه هیئت رئیسه به ریاست محمد سریر تشکیل شد و بعد از معرفی نامزدها رای گیری به عمل آمد. 
 
در این مجمع پس پایان انتخابات و شمارش آرا به ترتیب عاشق ایمران حیدری ، داریوش پیرنیاکان، عاشق علی شهبازی،زیدالله طلوعی و علی اکبر شکارچی به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره انتخاب شدند.
 
به عنوان بهداد بابایی و رضا موسوی زاده به عنوان اعضای اول و دوم علی البدل این کانون انتخاب شدند.
 
همچنین ویدا روستا به عنوان بازرس این کانون انتخاب شد.اخرین مجمع عمومی خانه موسیقی دوشنبه 6 دی ماه که به کانون سازندگان ساز اختصاص دارد از ساعت 14 در محل خانه هنرمندان برگزار می شود.
 
 
 
کد مطلب 1217330

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