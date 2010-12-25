فعالیتهای قرآنی کشور بدون پشتوانه پژوهشی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اسدی گفت: به برکت انقلاب اسلامی، ایران اسلامی شاهد توجه به قرآن کریم در همه ابعاد آن و در همه سطوح است و فعالیتهای بسیاری در سطوح مختلف انجام می‌شود که همه آن مبارک است و موجب رشد جامعه می‌شود اما به واقع بسیاری از این فعالیتها از پشتوانه کافی پژوهشی برخوردار نیست.



وی با اشاره به اهمیت تحقیق و پژوهش از دیدگاه قرآن و اسلام اظهار داشت: دین مبین اسلام و اصیل‌ترین منبع معرفتی آن یعنی قرآن کریم همواره بر تحقیق و پژوهش به عنوان امری فطری که همیشه یک نیاز اصلی انسانی در هر دو حوزه فردی و اجتماعی زندگی او به شمار می‌رود، تاکید داشته و انسان را به آن فرا می‌خواند و او را به فهم اسرار هستی از راه تحقیق تشویق می‌کند.



اسدی ادامه داد: اهمیت این موضوع تا به آنجا است که حتی ایمان و اعتقاد انسان به خدای یگانه و اصول دین اسلام اگر در نتیجه تحقیق و فهم قلبی به دست نیامده باشد، از نظر دین فاقد ارزش شناخته می‌شود.



وی یادآور شد: با نگاهی به کلام خدا، آیات کریمه بسیاری را می‌یابیم که در راستای اهمیت، تشویق و تحریص انسان مومن به تحقیق و پژوهش قابل استفاده است.



مدیرکل قرآن و حدیث جامعه المصطفی العالمیه خاطرنشان کرد: برخی از آیات انسان را به فراگیری و کسب علم تشویق می‌کند، آیاتی به توبیخ و نکوهش کاهلان به تحقیق و نگاه نافذ علمی و فهم و تدبر اشاره دارد، در آیاتی خداوند علیم به تکریم و تعظیم عالمان و محققان می­پردازد و همچنین آیاتی که انسان مومن را از تقلید کورکورانه بر حذر می­دارد.



وی بیان داشت: با تدبر در این آیات می‌توان فهمید که از نظر قرآن کریم، انسان در تمام امور فردی و اجتماعی خود باید اساس حرکت خود را بر تحقیق و پژوهش استوار کند البته این موضوع در سایر منابع دینی مانند روایات و احادیث شریف نیز مورد تاکید فراوان قرار گرفته است.



قرآن باید محور پژوهشها و تحقیقات علمی باشد



اسدی در ادامه با اشاره به ضرورت پژوهش بر اساس قرآن یادآور شد: واضح است که قرآن کریم معجزه بزرگ و جاوید پیامبر اسلام(ص) منبع و منشا همه معارف، علوم و منشور هدایت بشر به سوی سعادت و بهروزی است و برای تدبر و تحقیق نازل شده است.



وی با اشاره به آیه 29 سوره صاد گفت: اگر امروزه که لزوم عمل به تعالیم راهگشای قرآن، بیش از هر زمان دیگر احساس می­شود، چنانچه رهنمودهای متعالی آن محور پژوهشها و تحقیقات علمی در موضوعات گوناگون مورد ابتلا و نیاز فرد و جامعه قرار گیرد و اگر همگان ملتزم به عمل به نتایج این پژوهشها باشند، ضامن سعادت و موفقیت جوامع خواهد بود.



اسدی اضافه کرد: برخی از این فعالیتها هم کاملا بدون تحقیق و تنها بر اساس علاقه و نگاه محدود فردی یا گروهی یا مرکزی انجام می‌شود که بعضا آثار مثبت بسیار محدودی بر آن مترتب است.



وی بیان داشت: این در حالیست که لزوم استفاده صحیح از بودجه و اعتبارات محدود در حوزه فعالیتهای قرآنی ایجاب می‌کند که ما پس از سه دهه از انقلاب اسلامی و انجام آزمون و خطای فراوان و کسب تجربیات فراوان باید در حوزه فعالیتهای قرآنی به گونه‌ای عمل کنیم که ضریب آسیبهای هر برنامه به حد قابل توجهی کاهش یابد.



مدیرکل قرآن و حدیث جامعه المصطفی العالمیه افزود: باید با نگاهی عمیق و نافذ قبل از انجام هر طرح لایه‌های پنهان آن را اعم از تبعات مثبت یا کمتر مثبت ببینیم که این مهم تنها با توجه و اختصاص گشاده دستانه سهمی از اعتبارات قرآنی به تحقیق و پژوهش ممکن است.



وی به پژوهشهایی که در قالب پایان نامه‌ها در مراکز علمی و دانشگاهی انجام می‌شود، اشاره کرد و ابراز داشت: به نظر می‌رسد هنوز تا رسیدن به این مرحله که این پژوهشها دارای هدفی مشخص و سازنده برای جامعه اسلامی و مشکلات عدیده آن در حوزه‌های مختلف باشد، فاصله داریم و نیازمند هدفمندسازی و کاربردی کردن این تحقیقات هستیم.



اسدی اذعان داشت: البته در سالهای اخیر گامهای خوبی برای ساماندهی امور قرآنی و مقوله مهم توسعه در این بخش برداشته شده که در راس آن می‌توان به تشکیل شورای توسعه فرهنگی قرآنی کشور زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی و مسئولیت پذیری بیشتر بخش دولتی اشاره کرد.



مدیرکل قرآن و حدیث جامعه المصطفی العالمیه گفت: این شورا می‌کوشد با نگاهی راهبردی در روند حرکت قرآنی کشور از جمله پژوهشهای قرآنی و کاربردی تغییرات و اصلاحاتی را ایجاد کند.



وی در ادامه سخنان خود به مشکلات پژوهشی جامعه قرآنی اشاره و تصریح کرد: ما نیازمند اشراف نگاه پژوهشی در میان عناصر موثر جامعه قرآنی هستیم.



اسدی اظهار داشت: باید در ابتدا حوزه‌ها و دانشگاه‌ها و سپس مراکز و موسسات تحقیقاتی قرآنی به شکلی هدفمند پشتیبانی پژوهشی برنامه‌‌ای قرآنی کشور در همه انواع آن را مسئولانه عهده‌دار شوند و بخشهای ذی‌ربط در حاکمیت هم به شکلی جدی هم زمینه را برای فعالیت آنان فراهم کرده و هم با نظارت و ساماندهی روند آن را رصد کنند تا در آینده شاهد تاثیرات بیش از پیش قرآن و آموزه‌های انسان‌ساز و پرمعنویت آن بر افراد جامعه، خانواده‌ها و همه نظامات درون جامعه برای حرکت به سمت نوسازی اخلاقی جامعه و به دنبال آن الگوسازی برای سایر جوامع انسانی در جهان معاصر باشیم.