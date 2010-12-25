به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فریدون رهنمای رودپشتی معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی در افتتاحیه این مرکز، تحقیق و پژوهش را شرط اول توسعه دانست و گفت: تحقیق و پژوهش، خلاقیت و ابتکار اساسی ‌ترین نیازها جهت نیل به پیشرفت، توسعه، رفاه عمومی و استقلال واقعی بوده و فعالیتهای پژوهشی و مطالعاتی نقشی ویژه در توسعه همه جانبه کشور دارند.

دکتر رضا قاضی سعیدی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر نیز در این مراسم، میزان موفقیت و پیشرفت هر کشور را وابسته به میزان تلاش تلاشگران در زمینه های مختلف آن کشور دانست و افزود: نقش پژوهش در توسعه همه جانبه پایدار، چنان برجسته و انکارناپذیر است که می توان آن را بدون تردید نیروی محرک توسعه در تمام حوزه ها اعم از فرهنگ، اقتصاد، سیاست و جامعه دانست.

وی حمایت از پایان نامه‌های دانشجویی، طرح های تحقیقاتی، تیم های پژوهشی و تحقیقاتی را مهمترینِ رئوس فعالیت های حوزه معاونت پژوهش دانست و از این حوزه معاونتی خواست تا با تلاش و پشتکاری مضاعف از طرح های تحقیقاتی دانشجویان و اساتید حمایت کنند.