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۴ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۱۸

اولین مرکز خودکار پیشرفته هواشناسی در دانشگاه آزاد اسلامشهر راه‌اندازی شد

اولین مرکز خودکار پیشرفته هواشناسی در دانشگاه آزاد اسلامشهر راه‌اندازی شد

اولین مرکز خودکار هواشناسی در بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر همزمان با هفته پژوهش و با حضور معاون پژوهشی دانشگاه آزاد راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فریدون رهنمای رودپشتی معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی در افتتاحیه این مرکز، تحقیق و پژوهش را شرط اول توسعه دانست و گفت: تحقیق و پژوهش، خلاقیت و ابتکار اساسی ‌ترین نیازها جهت نیل به پیشرفت، توسعه، رفاه عمومی و استقلال واقعی بوده و فعالیتهای پژوهشی و مطالعاتی نقشی ویژه در توسعه همه جانبه کشور دارند.

دکتر رضا قاضی سعیدی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر نیز در این مراسم، میزان موفقیت و پیشرفت هر کشور را وابسته به میزان تلاش تلاشگران در زمینه های مختلف آن کشور دانست و افزود: نقش پژوهش در توسعه همه جانبه پایدار، چنان برجسته و انکارناپذیر است که می توان آن را بدون تردید نیروی محرک توسعه در تمام حوزه ها اعم از فرهنگ، اقتصاد، سیاست و جامعه دانست.

وی حمایت از پایان نامه‌های دانشجویی، طرح های تحقیقاتی، تیم های پژوهشی و تحقیقاتی را مهمترینِ رئوس فعالیت های حوزه معاونت پژوهش دانست و از این حوزه معاونتی خواست تا با تلاش و پشتکاری مضاعف از طرح های تحقیقاتی دانشجویان و اساتید حمایت کنند.

کد مطلب 1217335

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