  1. استانها
  2. گلستان
۴ دی ۱۳۸۹، ۱۹:۲۴

پژوهش زیربنای توسعه است

پژوهش زیربنای توسعه است

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، پژوهش را زیربنای توسعه هر کشور دانست و گفت: فرهنگ پژوهش باید در همه سطوح جامعه ترویج و گسترش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رامین رحمانی عصر شنبه در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی در این دانشگاه افزود: توجه به فعالیتهای پژوهشی و علمی و مقدمه کار و محصول نهایی آن در قالب طرحهای توجیهی و پژوهشی و تولید فن آوری و محصول است.

وی اظهار داشت: علمی ارزشمند است که جامعه را به رفاه و درجات بالای مادی و معنوی برساند.
 
وی خاطرنشان کرد: اگر جامعه ای بخواهد در سطح جهان حرفی برای گفتن داشته باشد باید علم آن گسترش یابد و با اقتصاد کشور گره زده شود.
 
به گفته رحمانی، نکته قابل توجه در برگزاری این مراسم، این است که هرمملکتی و موجود زنده ای نیازمند و وابسته به فعالیتهای پژوهشی است.
 
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گلستان عنوان کرد: هر ثانیه با تولید علم می توان جنگ اقتصادی در جامعه براه انداخت.
 
وی یادآورشد: فعالیتهای گروهی مستلزم تمرین است و برپایی نمایشگاههای پژوهش ترویج دهنده گروههای پژوهشی است.
 
کد مطلب 1217336

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها