پژوهش زیربنای توسعه است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رامین رحمانی عصر شنبه در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی در این دانشگاه افزود: توجه به فعالیتهای پژوهشی و علمی و مقدمه کار و محصول نهایی آن در قالب طرحهای توجیهی و پژوهشی و تولید فن آوری و محصول است.

وی اظهار داشت: علمی ارزشمند است که جامعه را به رفاه و درجات بالای مادی و معنوی برساند.

وی خاطرنشان کرد: اگر جامعه ای بخواهد در سطح جهان حرفی برای گفتن داشته باشد باید علم آن گسترش یابد و با اقتصاد کشور گره زده شود.

به گفته رحمانی، نکته قابل توجه در برگزاری این مراسم، این است که هرمملکتی و موجود زنده ای نیازمند و وابسته به فعالیتهای پژوهشی است.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گلستان عنوان کرد: هر ثانیه با تولید علم می توان جنگ اقتصادی در جامعه براه انداخت.

وی یادآورشد: فعالیتهای گروهی مستلزم تمرین است و برپایی نمایشگاههای پژوهش ترویج دهنده گروههای پژوهشی است.

