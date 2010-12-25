آینده روشنی در انتظار ورزش قم است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، عباس جهانبینی بعد از ظهر شنبه در جلسه کمیته ورزش کارگروه فرهنگی اجتماعی استان قم و در جمع مسئولان تربیت بدنی ادارات و دستگاههای دولتی این استان، بیان داشت: امکانات خوبی برای حرکت در مسیر رشد و توسعه ورزش در ادارات دولتی فراهم است و قانون با اختصاص یک درصد بودجه ادارات به ورزش، دست را برای اهمیت بیشتر به ورزش باز گذاشته است.
وی تصریح کرد: در بند (ب) ماده ۱۱۷ قانون برنامه چهارم توسعه به دستگاههای ادارای اجازه داده شده است تا یک درصد از بودجه خود را در ورزش هزینه کنند که با برآورد انجام شده، این یک درصد رقم بسیار بالایی است که اختصاص آن به ورزش سبب شکوفایی این عرصه مهم اجتماعی میشود.
مدیر کل تربیتبدنی استان قم ادامه داد: از یک درصد اعتباری که از طریق بند (ب) به ورزش اختصاص مییابد، ۷۰ درصد به ورزش کارکنان یک دستگاه اداری اخصاص مییابد و ۳۰ درصد باقیمانده باید به حساب اداره کل تربیتبدنی و متولی ورزش واریز شود.
وی ابراز داشت: از ۷۰ درصدی نیز که به ورزش کارکنان ادارات اختصاص مییابد، باید ۳۰ درصد در بخش ورزش بانوان آن دستگاه هزینه شود که در سالهای اخیر با توجه به اینکه این درصد رقم چشمگیری را شامل میشود، شاهد توجه خوب دستگاههای دولتی به ورزش کارکنان هستیم.
جهانبینی اضافه کرد: نگاهی که اخیرا دستگاههای دولتی به ورزش کارکنان دارند، نشان دهنده ترویج و ارتقای فرهنگ ورزش بین مدیران است و قطعا این مهم میتواند در رشد و پیشرفت اهداف دولت و داشتن جامعهای سالم نیز تاثیر گذار باشد.
وی عنوان داشت: در نهایت هدف ما این است که ورزش در سبد خانوادهها قرار بگیرد و با توجه به فضا و امکاناتی که تربیتبدنی در استان فراهم میکند، مردم با علاقمندی در فعالیتهای ورزشی به خصوص ورزش همگانی فعالیت گستردهای داشته باشند.
مدیرکل تربیتبدنی استان قم تاکید کرد: از مدتها قبل در راستای توسعه بیش از پیش ورزش همگانی مشغول تدوین طرحی هستیم که در خصوص توسعه ورزش دانشآموزی، دانشجویی، بسیج، کارگری، کارکنان دولت، محلات و مهمتر از آن احیای ارزشهای دینی در ورزش و بسیاری موضوعات دیگر خواهد بود.
وی ابراز داشت: طرحهای بسیار خوبی برای توسعه ورزش در هر دو بخش همگانی و قهرمانی در دست تدوین و اجرا داریم، ضمن اینکه آینده بسیار خوبی را برای ورزش استان پیشبینی میکنیم و با حمایت مسئولان استان گام خود را در این راستا محکم بر میداریم.
گفتنی است: این کمیته که برای سومین بار در سال جاری تشکیل میشد، با هدف بررسی آخرین فعالیتهای ادارات کل، سازمانها و نهادهای این استان در سالن کنفرانس اداره کل تربیتبدنی استان برگزار شد و طی آن مقرر شد دستگاههای اداری به تداوم فعالیتهای خود در توسعه ورزش همگانی و قهرمانی به خصوص در قسمت کارکنان خود را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند.
معاون توسعه ورزش اداره کل تربیتبدنی استان قم نیز با اشاره به ضرورت ارائه برنامههای ورزشی دهه فجر به کمیته ورزش، بیان داشت: با توجه به در پیش بودن ایام گرامیداشت سیودومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، دستگاهها باید ظرف مدت دو هفته آینده برنامههای خود در این دهه را به کمیته ارائه کنند.
رسول منعم افزود: در نظر گرفتن سالن شهید رضائیان مجموعه ورزشی شهید حیدریان برای ورزش صبحگاهی و برگزاری هفتمین دوره رقابتهای المپیاد ورزشی کارکنان دولت همزمان با گرامیداشت سیودومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب در دهه فجر از دیگر مهترین تصمیماتی است که در این کمیته در راستای ارتقای ورزش کارکنان دولت و توجه بیش از پیش ادارات به ورزش اتخاذ شد.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل تربیتبدنی استان قم گفت: وظیفه ما فراهم کردن فضا و امکانات است و مردم باید با علاقهمندی بیشتر در ورزش فعالیت کنند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، عباس جهانبینی بعد از ظهر شنبه در جلسه کمیته ورزش کارگروه فرهنگی اجتماعی استان قم و در جمع مسئولان تربیت بدنی ادارات و دستگاههای دولتی این استان، بیان داشت: امکانات خوبی برای حرکت در مسیر رشد و توسعه ورزش در ادارات دولتی فراهم است و قانون با اختصاص یک درصد بودجه ادارات به ورزش، دست را برای اهمیت بیشتر به ورزش باز گذاشته است.
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