منوریل هدیه ویژه رئیس جمهور به قم است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، احمد حاجیزاده بعد از ظهر شنبه در حاشیه بازدید از سازمان قطار شهری و کارگاههای پروژه منوریل اظهار داشت: حرف و حدیثهایی که در رابطه با پروژه منوریل مطرح شد برای ما ابهاماتی به وجود آورد و این مباحث زمینهای را فراهم کرد تا ضمن بازدید از این پروژه، در جریان مسائل فنی آن قرار گیریم.
وی پروژه منوریل را فرصت و ظرفیت عظیمی برای استان قم دانست و تاکید کرد: بافت مرکزی شهر قم همیشه با مشکل ترافیک مواجه است به ویژه در مناسبتهای مختلف این مشکل بیشتر میشود و تنها راهکاری که برای رفع این مشکل به نظر میرسید ایجاد پارک سوارهای شمالی و جنوبی بود تا بخشی از ظرفیت حمل و نقل شهری در این نقاط متمرکز شوند و زائران را به حرم مطهر حضرت معصومه (س) انتقال دهند.
معاون سیاسی امنیتی استاندار قم گفت: انتقال زائران به حرم مطهر حضرت معصومه(س) موهبتی است که ما در این بخش دچار مشکلات فراوانی هستیم و با اجرایی شدن پروژه منوریل، این مشکلات برطرف میشود.
منوریل فانتزی هم باشد اشکالی ندارد
حاجیزاده به اظهارات مخالفان پروژه منوریل اشاره کرد و یادآور شد: برخیها میگویند که پروژه منوریل فانتزی است؛ قم یک شهر سیاحتی مذهبی است و اگر این طرح فانتزی هم باشد چیز بدی نیست.
وی اضافه کرد: مردم از این پروژه استفاده تفریحی میکنند، ضمن اینکه از نظر گردشگری هم برای ما جذابیت فراهم کرده است.
منوریل عقب گرد ندارد
معاون سیاسی امنیتی استاندار قم با تاکید مجدد بر رفع مشکلات ترافیکی شهر قم با اجرایی شدن پروژه منوریل گفت: با اینکه طرحهای ترافیکی در بافت فرسوده اجرا کردیم اما هنوز نتوانستیم مشکلات این بخش را حل کنیم.
وی ادامه داد: قم شهر ماست و دل همه ما برای این شهر میسوزد و اگر از نظر فنی نکاتی دارد باید ارائه کند تا در صورت تائید مورد استفاده قرار گیرد.
حاجیزاده بر لزوم اجرای پروژه منوریل طبق زمانبندی اعلام شده تاکید کرد و یادآور شد: با اعتبارات ویژهای که به این طرح اختصاص یافته است، زمینه اجرایی شدن آن فراهم است و عملیات اجرایی آن به هیچ وجه عقب گرد ندارد.
قم - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار قم گفت: پروژه منوریل هدیه ویژه شخص رئیس جمهور به شهر مقدس قم است.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، احمد حاجیزاده بعد از ظهر شنبه در حاشیه بازدید از سازمان قطار شهری و کارگاههای پروژه منوریل اظهار داشت: حرف و حدیثهایی که در رابطه با پروژه منوریل مطرح شد برای ما ابهاماتی به وجود آورد و این مباحث زمینهای را فراهم کرد تا ضمن بازدید از این پروژه، در جریان مسائل فنی آن قرار گیریم.
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