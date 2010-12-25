84 مورد آتش سوزی در کرمان روی داد

علی کردی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با بیان این که آمار حوادث آتش سوزی در آذر ماه 84 مورد ثبت شده است اظهار داشت: در مجموع 134حادثه توسط شهروندان به مرکز پیام آتش نشانی اعلام شده است که این آمار مربوط به سوانحی از جمله آتش سوزی و انواع امداد و نجات است.

وی تصریح کرد: از این تعداد 84 مورد سوانح مربوط به آتش سوزی است که عامل آتش سوزی ها نیز در 21مورد گاز در 10 مورد مواد نفتی در 11مورد اتصال برق عنوان شده است.

کردی ادامه داد: با تاسف در 34 مورد علت آتش سوزی های گزارش شده بدلیل بی احتیاطی شهروندان و توجه نکردن به نکات ایمنی است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی خاطرنشان کرد: در حوادثی از قبیل سقوط در چاه، حوادث مربوط به آسانسور، گرفتن حیوانات آزار دهنده و خطرناک، تصادفات خودرو، چیدن حلقه و قفل در مجموع 50 مورد عملیات امداد و نجات انجام شد و در نتیجه 36 نفر نجات یافتند.

وی گفت: در این حوادث 22نفر مجروح شدند و متاسفانه یک نفر فوت شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی با اشاره به اینکه در ماموریتهای این سازمان 490نفر از پرسنل به محلهای مربوطه اعزام شده اند، یادآورشد: در آذر ماه سال جاری، هزار و 100نفر از شهروندان از آموزشهای این سازمان بهره مند شدند.

وی ادامه داد: علاوه بر این 350 نفر از شهروندان و دانش آموزان مقاطع مختلف از بخشهای مختلف سازمان و تجهیزات امداد و نجات بازدید کردند.

