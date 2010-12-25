دخالت کمیته انضباطی در اتفاقات دیدار ذوب آهن - مس صحیح نیست

به گزارش خبرنگار مهر، در متن نامه اصغر دلیلی، مدیرعامل باشگاه ذوب آهن خطاب به رئیس فدراسیون فوتبال آمده است: هرگونه مسابقه‌ای که در جهان برگزار می شود طبق قوانین 17 گانه داوری انجام می شود و جریمه خطاها در تمام دنیا یکی است و تغییر نمی کند اما هر مسابقاتی باید آیین نامه‌ای هم داشته باشد که تمام قید و بندها و تصمیمات طبق آن انجام می شود که ممکن است متن هر آیین نامه با کشور دیگر متفاوت باشد یعنی وقتی یک بازی تمام می شود، نتیجه مسابقه را می توان حتی تغییر داد اگر تیمی بازیکن سرباز داشته باشد، اگر تیمی بیش از سه تعویض انجام داده باشد، اگر تیمی بیش از سه بازیکن خارجی به بازی گرفته باشد، اگر تیمی گلر خارجی استفاده کرده باشد و ...

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در ادامه این نامه خاطرنشان کرده است: تمام این تصمیمات به فیفا ربطی ندارد و مربوط به آیین نامه داخلی کشور ایران است و طبق آن تیم‌ها را جریمه یا نتایج را عوض می کنیم و فیفا هم تدوین آیین نامه داخلی بازی‌ها را حق مسلم برگزارکننده‌ها می‌داند. در بازی ازبکستان و بحرین که داور اشتباه تصمیم گرفت فیفا به آیین نامه داخلی همان مسابقات مراجعه کرد که تکرار مسابقه را نه بر طبق مقررات لازم الاجرا در جهان بلکه طبق آیین نامه داخلی همان مسابقات انجام داده است.

دلیلی در هفت بند نکاتی را به رئیس فدراسیون فوتبال یادآور شده که به شرح زیر است:

1- سئوال از فیفا برای بازی مس و ذوب آهن در حالی که فیفا از آیین نامه داخلی بازی‌های ما مطلع نیست، منطقی نبوده است.

2- آیین نامه برگزاری مسابقات جام جهانی برای همان مسابقات معتبر است نه برای سایر کشورها و سایر مسابقات. برای مثال آنها منعی برای بازیکن مشمول سربازی ندارند اما ما این منع را داریم و این طبق آیین نامه خودمان است.

3- دخالت کمیته انضباطی در این موضوع صحیح و حرفه‌ای نیست چون مشکل بوجود آمده انضباطی نیست و مربوط به آیین نامه رقابت‌های لیگ برتر است که در صلاحیت سازمان لیگ است نه در صلاحیت کمیته انضباطی و این یک عرف جهانی است.

4- ماده 38 آیین نامه انضباطی ناظر است به اشتباه مقامات رسمی که طبق تعریف قانونگذار منظور مسئولان برگزاری مسابقات است نه داوران بازی‌ها زیرا داوران در آیین نامه دارای تعریف دیگری هستند.

5- تکرار مسابقات در چنین مواقعی باید دارای اعتبار قانونی باشد یعنی بدون اشاره به بند و ماده و قانون مصوب نمی توان اعتبار یک بازی حرفه‌ای را زیر سئوال برد و آن را تکرار کرد بلکه مجوز قانونی برای آن نیاز داریم.

6- ضمن اینکه استفسار از فیفا در مورد این مسابقه به نظر صحیح نمی رسد چون پاسخ آنها به طور قطع ارجاع دادن به آیین نامه داخلی خودمان خواهد بود.

7- اظهارنظر در خصوص تکرار مسابقه بدون اعتبار حقوقی یک اظهارنظر احساسی است که چون در تاریخ ثبت می شود باید جدا مورد عنایت شما قرار گیرد.

در بخش پایانی این نامه مدیرعامل باشگاه ذوب آهن انتظار خود از فدراسیون فوتبال در خصوص تعیین تکلیف برای دیدار ذوب آهن - مس کرمان را بدین صورت مطرح کرده است: باشگاه ذوب آهن انتظار دارد به احترام حرفه‌ای بودن مسابقات حتما با توجه به اصول و مبانی آیین نامه‌های داخلی کشور اتخاذ تصمیم شود.