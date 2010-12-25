آمادگی 155 هزار جوان هلال احمر در صورت وقوع زلزله در تهران

محمد جعفریان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در استانهای تهران و البرز ۱۵۵ هزار عضو در چهار هزار کانون دانش آموزی، دانشجویی، جوانان، طلاب و روستایی فعال هستند گفت: به طور میانگین در هر منطقه شهر تهران حدود ۱۲۰ کانون فعالیت می کنند که در زمان بروز حوادث در کنار امدادگران متخصص حضور دارند.

رئیس سازمان جوانان هلال احمر به مناسبت روز ملی ایمنی در برابر زلزله افزود: در زمان زلزله بم نیز جوانان این سازمان حضور داشتند اما با توجه به نوع نگاه در آن زمان و حضور گسترده امدادگران از سراسر کشور جوانان عضو و داوطلبان زیاد به خدمت و امداد فراخوانده نشدند.

وی افزود: رویکرد جدید سازمان به صورتی است که معاون جوانان استانها در زمان حادثه، گروهها و اکیپهایی از جوانان ورزیده و دوره دیده را برای کمک رسانی و مهمتر از آن برای کسب تجربه در کنار دیگر امدادگرها به محل وقوع حادثه اعزام می کنند، همانطور که در زلزله دو ماه پیش سمنان و زلزله کنونی استان کرمان در فهرج، جوانان سازمان حضور فعال دارند.

جعفریان در مورد زلزله احتمالی که ممکن است در تهران اتفاق بیفتد گفت: غیر از برنامه ها و طرحهای جمعیت هلال احمر در وقوع زلزله احتمالی پایتخت سازمان جوانان با اعضای فعال و آموزش دیده در چهار هزار کانون در تهران هسته های امدادی جوان را تشکیل می دهند که به وقت بروز حادثه وظایف تعریف شده و امدادرسانیها را بر عهده می گیرند.

رئیس سازمان جوانان هلال احمر گفت: در زمان وقوع زلزله در پایتخت هسته های امدادی ۶ استان همجوار تهران اعم از سمنان، مازندران، قزوین، البرز، مرکزی و قم نیز برای امداد رسانی فراخوانده می شوند.

وی با اشاره به اظهارات زمین شناسان گفت: در صورت وقوع زلزله در تهران، خسارات و تلفات در نقاط مختلف شهر یکسان نبوده لذا با توزیع جغرافیایی مناسب هسته های امدادی جوان به صورت کمربندی مستقر می شوند.

جعفریان گفت: در تابستان سال جاری نزدیک به ۳۰ هزار نفر در اردوهای سازمان جوانان هلال احمر و کلاسهای آموزش تخصصی شرکت کردند.