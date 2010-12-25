به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع محمد عظیمی و معارفه حجتالاسلام علیاکبر مسعودپور معاونان قدیم و جدید حقوقی و امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بعد از ظهر امروز شنبه با حضور وزیر، معاونان و مدیران وزارت ارشاد در محل سالن سینمایی این وزارتخانه برگزار شد.
عظیمی: هر جا میروم آقای مسعودپور تعقیبم میکند!
در این مراسم محمد عظیمی معاون سابق حقوقی و امور مجلس وزارت ارشاد در سخنانی گفت: روز اولی که مسئولیت را پذیرفتم بنای کار را بر این گذاشتم که معاونت را از روزمرگی دربیاورم. در حوزه استانی من تلاش کردم ادارات ارشاد استانها را صاحب برنامه کنم تا مدیران کل ارشاد خودشان وضعیت فرهنگی کشور را رصد کنند.
وی افزود: درحوزه حقوقی هم بنا را بر این گذاشتم که به دفاع از حقوق کارمندان توجه کنم. توجه به مسئله مالکیت ادبی و هنری از دیگر برنامههای ما بود و در همین راستا برای اولین بار همایش حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط را برگزار کردیم.
عظیمی ادامه داد: در حوزه مجلس هم بنای ما بر افزایش سطح همکاری و تعامل دولت با مجلس بود و حاصل کار این شد که وزارت ارشاد جزء وزارتخانههایی بود که کمترین سوال و تذکر را از مجلس گرفت.
معاون سابق حقوقی و امور مجلس وزارت ارشاد همچنین به نحوه جداییاش از این معاونت گفت: بعد از گذشت مدتی من ناچار از یک انتخاب شدم و میبایست مابین بودن در مسئولیت اجرایی و تحصیل یکی را انتخاب میکردم. من درس را انتخاب کردم هر چند ادامه تحصیلم هم در ارتباط با کار اجرایی و به خصوص کارهای وزارت ارشاد است و امیدوارم بتوانم با توانمندیهای بیشتری در خود فرهنگ و هنر ایران اسلامی باشم.
وی همچنین به شیوه انتخاب فرد جایگزین خود پرداخت و افزود: من زمانی در نهاد ریاست جمهوری بودم و وقتی از آنجا استعفا دادم، آقای مسعود پور آمد و انصافاً هم کار را خوب پیش برد. اینجا (معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت ارشاد) هم همینطور شد؛ مثل اینکه آقای مسعودور دنبال من است و هر جا میروم، تعقیبم میکند!
حسینی: مسعودپور سعه صدر لازم را برای تعامل با 290 نماینده مجلس دارد
در این مراسم همچنین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی با تقدیر از تلاشهای عظیمی در معاونت حقوقی و امور مجلس گفت: بنای ما در زمینه امور مربوط به مجلس، تعامل و همکاری است البته میدانیم که اگر نمایندگان گلهای از ما میکنند، مسائل حوزه انتخابیه خودشان را دنبال میکنند. البته باید توقعات مردم را پاسخگو بود ولی اگر مواردی خلاف قانون باشد، ما نمیتوانیم با مجلس تعامل داشته باشیم.
وی حجتالاسلام و المسلمین علیاکبر مسعودپور را هم که به عنوان معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارشاد منصوب شده است، یک چهره علمی و دانشگاهی توصیف کرد و افزود: آقای مسعودپور سعه صدر لازم را برای تعامل با 290 نماینده مجلس دارد.
مسعودپور: باید از ظرفیت ادارات کل ارشاد بهره گرفت
مسعودپور معاون جدید حقوقی و امور مجلس وزارت ارشاد هم در سخنانی با تقدیر از اعتماد وزیر ارشاد به او بر لزوم تعامل و ایجاد هماهنگی در دو حوزه حقوقی و مجلس تاکید کرد و گفت: در این راستا باید از ظرفیت ادارات کل ارشاد استانها بهره بگیریم.
وی همچنین با اشاره به شرایط روز و فتنههای عدیدهای که در مقابل ملت ایران ایجاد میشود ابراز امیدواری کرد با همکاری مجلس برنامههای فرهنگی گستردهای در این زمینه اجرا کند.
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