برون سپاری خدمات دستگاههای اجرایی قزوین شاخص ارزیابی است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، سید محمد کریم حسینی عصر شنبه در جلسه کارگروه تحول اداری بهره وری و فناوری اطلاعات در استانداری اظهار داشت: طرح سنجش میزان رضایت مراجعات از نحوه ارائه خدمات در دستگاه های اجرایی استان از جمله برنامه های تحول اداری است که از سال 82 بطور مستمر هر ساله در استان اجرا می شود.

وی افزود: در سال جاری نیز این طرح با 10 هزار پرسش نامه از تاریخ 18 دی ماه در استان آغاز می شود که به مدت سه هفته کار جمع آوری اطلاعات آن به طول خواهد انجامید.

مدیرکل دفتر منابع انسانی وتحول اداری استانداری تصریح کرد: براساس نتایج بدست آمده از اجرای این طرح در سنوات گذشته، میزان نارضایتی مراجعین با تحصیلات بالا و همچنین شهرنشینان بیشتر از مراجعان با تحصیلات پایین و روستانشینان از عملکرد دستگاه های اجرایی است.

وی در خصوص شاخصهای سنجش و ارزیابی میزان رضایت مراجعات از دستگاه های اجرایی خاطر نشان کرد: میزان اهمیت جلب رضایت ارباب رجوع در دستگاه، میزان اعتماد به نظام رسیدگی به شکایات، رضایت از اطلاع رسانی دستگاه، نحوه رفتار با مراجعین به دستگاه و در نهایت رضایت از فضا و تجهیزات فیزیکی از جمله شاخص های اصلی سنجش این موضوع در دستگاه های اجرایی است.

در ادامه این جلسه آئین نامه داخلی گروه کارشناسی اصلاح سیستم ها و روش ها مورد بررسی و تصویب اعضای کارگروه قرار گرفت.

