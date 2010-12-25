به گزارش خبرنگار مهر در قم، هوشنگ غلامزاده بعد از ظهر شنبه در حاشیه بازدید از سازمان قطار شهری و کارگاه‌های پروژه منوریل اظهار داشت: طبق طراحی اولیه که ارائه شد مقرر شده بود که منوریل با ارتفاع بالا از مقابل حرم مطهر حضرت معصومه(س) عبور کند و در جلسه‌ای که با تولیت سابق آستانه مقدسه داشتیم بنا شد این ارتفاع کمتر شود.



وی ادامه داد: با توجه به بحث‌هایی که در رابطه با چگونگی عبور منوریل از مقابل حرم مطهر وجود داشت، استاندار قم دستور داد تا این طرح مجددا مورد بررسی قرار گیرد و هیئت مدیره سازمان قطار شهری نقطه نظرات خود را که قابلیت اجرایی شدن داشته باشد اعلام کنند.



معاون امور عمرانی استاندار قم تصریح کرد: با توجه به پیشرفتی که در این طرح حاصل شده است، نقطه نظراتی که علاقه‌مندان می‌دهند باید از لحاظ فنی قابل اجرا باشد.



غلامزاده در مورد زمان اعلام بررسی عبور منوریل از مقابل حرم مطهر اظهار داشت: حدود دو هفته به مشاور طرح فرصت داده شد تا بررسی‌های لازم را انجام دهد و با توجه به اینکه حدود یک هفته از این فرصت اعلام شده می‌گذرد، هفته آینده نتیجه این بررسی‌ها اعلام خواهد شد تا بر اساس آن تصمیم‌گیری صورت گیرد.



مطالعات فاز 2 منوریل آغاز شد



معاون امور عمرانی استاندار قم همچنین در حاشیه این بازدید در گفتگو با خبرنگاران در مورد فاز دوم پروژه منوریل تصریح کرد: این پروژه از مصلی تا پردیسان اجرایی می‌شود و در حال حاضر مطالعات این طرح در حال انجام است.



وی طول مسیر این پروژه را 12 کیلومتر اعلام کرد و گفت: در صدد هستیم که چنانچه مشکلی به وجود نیاید دو شرکت مپنا و کیسون را برای اجرای این پروژه انتخاب کنیم تا عملیات اجرایی آن سریع‌تر انجام شود.



غلامزاده اظهار امیدواری کرد که در صورت اجرایی شدن پروژه منوریل، بخش قابل توجهی از مشکلات ترافیک شهر قم برطرف شود.

