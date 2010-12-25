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۴ دی ۱۳۸۹، ۱۹:۲۵

دانشکده علوم حدیث تربیت کننده شخصیتهای علمی آینده کشور است

دانشکده علوم حدیث تربیت کننده شخصیتهای علمی آینده کشور است

شهرستانهای تهران - خبرگزاری مهر: رئیس دفتر و مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دانشکده علوم حدیث در دو بخش مجازی و حضوری، تا مقطع دکتری به تربیت شخصیت های علمی می پردازد که در اشاعه احادیث اهل بیت علیهم السلام در آینده تاثیرگذار خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر در شهر ری، حجت الاسلام علی اکبر فصیحی عصر شنبه در حاشیه بازدید از مؤسسه دارالحدیث گفت: مؤسسه علمی  فرهنگی دارالحدیث، نخستین مجموعه پژوهشی علوم حدیث در کشور است که به صورت تخصصی فعالیتهای حدیثی را در زمینه احیا و اشاعه آن انجام می دهد.

وی افزود: این مجموعه تخصصی و علمی به برکت تلاش های آیت الله محمدی ری شهری ابتدا در مرکز دانشکده علوم حدیث(ری) و سپس در مؤسسه علمی ـ فرهنگی دارالحدیث به ترویج احادیث اهل بیت علیهم السلام اهتمام ورزید.

فصیحی با بیان اینکه مبنای دینی ما احادیث اهل بیت علیهم السلام است، تصریح کرد: این احادیث به صورت پراکنده در بین شیعیان وجود داشت که با زحماتی که کشیده شده و به صورت دوره ای مانند دانشنامه امیرالمؤمنین(ع) و دانشنامه امام حسین(ع)،اکنون قابل استفاده است.

حجت الاسلام فصیحی کتاب میزان الحکمة را نمونه ای دیگر از پژوهش های موفق عنوان کرد و افزود: این مجموعه گرانقدر، که از تالیفات آیت الله محمدی ری شهری است منبع غنی احادیث و روایات است که می توان از آن بهره جست.
 

کد مطلب 1217372

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