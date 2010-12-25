سلام خداحافظی! / شعرخوانی رامین در مراسم تودیع

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی رامین و محمد عظیمی عصر امروز جای خود را در معاونتهای مطبوعاتی و امور مجلس وزارت ارشاد به ترتیب به محمدجعفر محمدزاده و علیاکبر مسعود پور دادند.
مجری برنامه از همان ابتدای مراسم، راساً کنداکتور برنامه را تغییر داد و با بیان اینکه "به دلایلی نمیتوانیم در خدمت برخی دوستان سخنران باشیم" آب پاکی را روی دست این سخنرانان ریخت!
مدیرعامل شرکت تعاونی مطبوعات کشور، مدیرعامل خانه مطبوعات ایران، مدیرعامل خبرگزاری دانشجویان ایران و مدیرمسئول روزنامه جوان از جمله این سخنرانها بودند که با توجه به مسئولیتهایشان پیشبینی میشد نظراتی شنیدنی درباره عملکرد یکسال گذشته معاون مطبوعاتی سابق وزارت ارشاد داشته باشند.
محمدعلی رامین درست لحظاتی پیش از آغاز برنامه و البته با چهرهای کاملاً متفاوت به سالن سینمایی وزارت ارشاد آمد و همه توجهات را به خود جلب کرد.
معاون سابق مطبوعاتی وزارت ارشاد اولین سخنران این مراسم بود که به رسم همیشگی خودش پیش از ذکر "بسمالله" به حاضران سلام کرد ولی چون پاسخ درخوری نشنید، خظاب به حاضران گفت: این سلامِ خداحافظی من را بپذیرید!
رامین که شعرهایش برای خبرنگاران در حین کنفرانسهای خبریاش همیشه شنیدنی بوده است، این بار هم حاضران را از این هنر خود مستفیض کرد؛ او با اشاره به گذرا بودن مسئولیتها و از جمله برکناری خودش، گفت: گرچه مهمان عزیز است ولی همچو نفس / خفقان آرد گر آید و بیرون نرود!
او با قرائت این بیت که البته با تشویق حاضران هم مواجه شد، تریبون را رها کرد؛ مومن آن باشد که اندر جزر و مد / کافر از ایمان او حسرت برد.
رامین در پایان حمید رسایی نماینده مجلس را که برای تودیع دوستش از چند متر پائینتر (مجلس) به ساختمان وزارت ارشاد آمده بود، در آغوش گرفت.
سیدمحمد حسینی وزیر ارشاد هم که سخنانش حاوی انتقادات به مطبوعات بود - در مسائلی مانند انتقاد از دولت و طرح هدفمندی یارانهها - در پایان از این لحن خود عذرخوهی کرد و گفت: اگر در کلام من تندی بود، عذر میخواهم.
آخرین سخنران این مراسم، حجتالسلام علیاکبر مسعودپور بود که به عنوان معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ارشاد منصوب شده است.
نظر شما