نگرانی از حملات تروریستی آخر سال در آمریکا افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، کاخ سفید میزبان شماری از مقامهای امنیتی این کشور برای ایجاد هماهنگی جهت مقابله با حملات تروریستی احتمالی در شبهای کریسمس بود.

در این نشست "جان برنان" مشاور رئیس جمهوری آمریکا در امور مبارزه با تروریسم، "جانت ناپولیتانو" وزیر امنیت داخلی، "جیمز کلاپر" رئیس اداره اطلاعات ملی و "رابرت مولر" رئیس پلیس فدرال آمریکا (اف. بی. آی.) حضور داشتند و راههای حفظ امنیت کشور و مقابله با حملات تروریستی احتمالی در تعطیلات پایانی سال را مورد بررسی قرار دادند.

همچنین شماری از مقامهای اطلاعاتی از جمله "مایکل لایتر" رئیس مرکز ملی مبارزه با تروریسم، "مایکل مورل" معاون سازمان اطلاعات و امنیت مرکزی آمریکا (سیا) و شماری دیگر از طریق تلفن و ویدئو کنفرانس به تبادل نظر درباره موضوعات امنیتی پرداختند.

روز چهارشنبه برنان اعلام کرده بود که نهادهای امنیتی آمریکا تمام تلاش خود را برای ممانعت از وقوع هرگونه حمله تروریستی در ایام تعطیل پایان سال به کار خواهند گرفت.

گفتنی است سال گذشته در چنین روزهایی خبر دستگیری یک عامل انتحاری نیجریایی در یک هواپیمای عازم آمریکا، نگرانیهای گسترده ای را در ایالات متحده به وجود آورد.