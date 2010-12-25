به گزارش خبرنگار مهر در قم، محسن محرری غروب شنبه در حاشیه بازدید از سازمان قطار شهری و کارگاه‌های پروژه منوریل اظهار داشت: اجرای پروژه منوریل در قم زودبازده‌ترین، کم هزینه‌ترین و جذاب ترین پروژه حمل و نقلی در قم است که تاثیر قابل توجهی در کاهش ترافیک دارد.



وی اضافه کرد: روخانه‌ای که در شهر قم وجود دارد از ظرفیت‌های خوبی است که کمتر شهری در کشور از این ظرفیت برخوردار است.



معاون پشتیبانی استاندار قم با اشاره به کاربری‌هایی که از رودخانه قمرود می‌شود، تصریح کرد: رودخانه قمرود قبل از آنکه تهدیدی برای این شهر باشد اکنون به فرصت مناسبی تبدیل شده است.



محرری تاکید کرد: این رودخانه به عنوان شاهراه بزرگ درون شهری، در مرکزیت شهر قم سرویس‌دهی می‌کند و اگر این ظرفیت وجود نمی‌داشت، شاید مکان آن جزو بافت‌های فرسوده محسوب می‌شد که برای هر تملک هر مترمربع آن می‌بایستی بین یک تا پنج میلیون تومان هزینه پرداخت می‌شد.



وی خاطرنشان کرد: اکنون که این ظرفیت برای قم وجود دارد، طراحان پروژه منوریل پیشنهاد خوب و دقیقی ارائه داده‌اند.

معاون پشتیبانی استاندار قم در پایان گفت: این طرح حواشی مختصری دارد که اگر زود به نتیجه برسد، این طرح در کلان‌شهرهای دیگر کشور اجرایی می‌شود.