نشست تخصصی طرح ترویج معارف خانواده در البرز برگزار می‌ شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، در تداوم طرح ترویج معارف خانواده، نشست تخصصی "روانشناسی خانواده" با حضور استاد گرانقدر حجت الاسلام دهنوی برگزار می‌گردد.

مسئول برگزاری طرح ترویج معارف خانواده گفت: طرح ترویج معارف خانواده با هدف ارتقاء آگاهی خانواده‌ها و به ویژه جوانان درباره مسائل مهم خانوادگی و گسترش سطح معارف اسلامی و اخلاقی خانواده از سوی حوزه هنری استان البرز و معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج همزمان با ماه مبارک رمضان سال فعالیت خود را آغاز کرد.

اسماعیل آجرلو ادامه داد: مرحله اول این طرح برگزاری مسابقه بزرگ کتابخوانی کتاب "مقام زن" در پاییز سال جاری با استقبال چشمگیر خانواده‌ها مواجه شد و بیش از 2000 خانواده با حضور در این مسابقه به عضویت طرح ترویج معارف خانواده درآمدند که همزمان با ایام پرسعادت عید غدیر خم، جوایز برگزیدگان نیز اهدا شد.

مسئول برگزاری این طرح افزود: مرحله بعدی این طرح شامل برگزاری نشست‌های تخصصی در زمینه خانواده با حضور کارشناسان و اساتید مطرح کشور است.

نشست تخصصی این سلسله همایش‌ها دوشنبه ششم دیماه 1389 با حضور حجت الاسلام دهنوی، ساعت 9 صبح در تالار شهیدان نژادفلاح، 14:30 در مسجد جامع حجت بن الحسن(عج) گلشهرویلا و بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد امام حسن مجتبی(ع) واقع در دهقان ویلای اول برگزار می‌گردد.

این طرح به همت حوزه هنری استان البرز، معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج، موسسه فرهنگی عهدنو و دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شده است و علاقه‌مندان به عضویت در طرح ترویج معارف خانواده می‌توانند با حضور در این نشست‌ها و ثبت‌نام از تسهیلات ویژه آن برخوردار شوند.

علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره 4473011 0261 تماس حاصل کرده و یا به پایگاه اطلاع رسانی این مرکز به آدرسwww.Artalborz.ir مراجعه نمایند.