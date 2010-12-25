نامزد رئیس جمهوری در کنگره سالیانه حزب حاکم مصر معرفی نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "مفید شهاب" گفت : نامزد حزب حاکم ملی دموکراتیک برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2011 درکنگره سالیانه هفتم انتخاب نخواهد شد، بلکه طی یک کنگره خاص که قبل از آن نشستهایی ویژه درباره انتخاب نامزد این پست برگزارمی شود، معرفی خواهد شد.

شایان ذکر است که "حسنی مبارک" رئیس جمهوری کنونی مصر تاکنون به طور واضح مشخص نکرده است که آیا در انتخابات ریاست جمهوری سپتامبر آینده این کشور شرکت خواهد کرد یا نه. این درحالی است که برخی احتمال جانشینی "جمال مبارک" فرزند وی را مطرح کرده اند و اخیرا در قاهره پوسترهایی منتشر شد که از ریاست جمهوری جمال مبارک حمایت می کرد، اما این مسئله به پایگاه مردمی وی بستگی دارد.