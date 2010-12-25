اتحادیه های دانش آموزی برای جذب نیروهای ولایی اهتمام کنند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، جعفر گل محمدی عصر شنبه در دیدار با اعضای اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان زنجان افزود: اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان یک نهاد ولایی بوده و هستند و لازم است در جهت تعمیق فعالیت های آن برنامه ریزی شود.

وی ادامه داد: اتحادیه باید مبانی و جایگاه ها را تقویت و نسبت به ایجاد جایگاه های جدید اقدام نماید. در این میان باید به نیروها و جوانان ولایی توجه جدی صورت گیرد.

گل محمدی به لزوم ارتقاء سطح علمی و اندیشه دانش آموزان تأکید کرد و ادامه داد: اندیشه های بلند می تواند انسان را به جایگاه والا برساند و اندیشه های سطح پایین باعث تنزل جایگاه رفیع آدمی شده و او را به سوی فلاکت و بدبختی سوق می دهد لذا شایسته است نسبت به ارتقاء سطح فکری و دینی دانش آموزان گام های مؤثر برداشته شود و در این میان نقش اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان بسیار پر رنگ است.

رئیس دادگستری استان زنجان خواستار بهره گیری دانش آموزان از پژوهش ها و کتاب های دانشمندان و نخبگان جهان شد و افزود: باید آثار دانشمندان و نخبگان جهان که به پژوهش های قابل قبول در عرصه دین به ویژه در مورد برکات دین اسلام پرداخته اند به دانش آموزان جهت مطالعه و اثربخشی حداکثری معرفی گردد، چرا که این روش غیر مستقیم می تواند برای آنان جالب توجه و ارزنده باشد.

گل محمدی خواستار جذابیت دهی به برنامه های اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان مطابق با علایق، سلایق و نیازهای اساسی آنها شد.