جلسه کمیته فنی پرسپولیس برگزارشد/لزوم برخورد با متخلفان و جذب یک بازیکن جدید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رسایی، مشاور اجرایی باشگاه پرسپولیس در خصوص نشست امروز شنبه کمیته فنی این باشگاه گفت: در این جلسه در خصوص آقای "ژلکو میاچ"، دستیار جدید علی دایی صحبت و قرار شد بحث نهایی با ایشان در خصوص مسائل مالی و توافق نهایی طی چند روز آینده صورت گرفته و در صورت توافق به کادر فنی اضافه شود. همچنین در خصوص جذب یک بازیکن آسیایی نیز علی دایی اعلام کرد با توجه به زمان مناسبی که در تعطیلات میان فصل داریم از میان چند گزینه مورد نظر، یک بازیکن انتخاب و جذب تیم شود.

وی افزود: از دیگر نکاتی که در این جلسه کادر فنی بر آن تاکید داشتند بررسی دقیق وضعیت بازیکنان، نحوه حضور در تمرینات، رسیدگی به تخلفات و مصاحبه‌هایی که از سوی بازیکنان انجام می‌شود در کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس بود. کادر فنی تاکید داشتند کمیته انضباطی باشگاه باید با قوت به کار خود بپردازد تا از این طریق حواشی پیرامون تیم به کمترین میزان ممکن برسد.

رسایی خاطر نشان کرد: در این جلسه همچنین بحث بازی خداحافظی کریم باقری و دیدار با تیم استقلال برای این منظور مطرح شد. این بازی قرار است به صورت اختصاصی برای خداحافظی آقای باقری باشد و ما نیز در این باره مکاتبه‌ای را با باشگاه استقلال داشته‌ایم که منتظر پاسخ آنها هستیم.

مشاور اجرایی باشگاه پرسپولیس، از همراهی سه بازیکن تیم "ب" و امید پرسپولیس در اردوهای میان فصل سرخپوشان خبر داد و تصریح کرد: برنامه اردوی ترکیه و دبی از سوی علی دایی اعلام شد و برنامه‌ها، نحوه تمرینات و چگونگی حضور در مسابقات، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رسایی در خاتمه اظهار داشت: در جلسه امروز کمیته فنی همچنین مقرر شد در اردوی ترکیه و امارات سه بازیکن از تیم امید و "ب" که شرایط زیر 23 سال دارند تیم را همراهی کنند تا در صورت مهیا بودن شرایط و رضایت کادر فنی جایگزین محمد پروین که به دلیل مصدومیت قادر به همراهی سرخپوشان نخواهد بود، در فهرست پرسپولیس شوند.