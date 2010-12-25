  1. بین الملل
  2. سایر
۴ دی ۱۳۸۹، ۲۰:۴۶

حماس:

ترمیم کابینه تاثیری در آشتی ملی فلسطین ندارد

ترمیم کابینه تاثیری در آشتی ملی فلسطین ندارد

مشاور سیاسی "اسماعیل هنیه" با اشاره به ترمیم کابینه دولت منتخب مردم فلسطین، آن را بر روند آشتی ملی بی تاثیر دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "یوسف رزفه" تاکید کرد: کمیته خاصی که دولت منتخب فلسطین تشکیل داده است با نمایندگان همه گروههای فلسطینی و شخصیتهای مستقل برای شرکت آنها در ترکیب کابینه گفتگو می کند.

وی افزود: این گام با هدف تحقق شراکت ملی برای مقابله با مرحله کنونی در سایه تهدیدات نظامی اسرائیل و خطراتی که آرمان فلسطین را تهدید می کند، برداشته می شود.

مشاور سیاسی نخست وزیر منتخب مردم فلسطین اظهار داشت : تشکیل دولت جدید و حجم وزارتخانه هایی که شامل ترمیم می شود به مشارکت گروهها و نتیجه رایزنی ها بستگی دارد.

رزفه در ادامه گفت: ترمیم کابینه تاثیری در تحقق آشتی میان فلسطینی ها ندارد، زیرا وحدت دیدگاه در مقابله با چالشها، نقش مثبتی در وحدت ملی دارد و عکس آن صادق نیست.

کد مطلب 1217391

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها