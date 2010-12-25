ترمیم کابینه تاثیری در آشتی ملی فلسطین ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "یوسف رزفه" تاکید کرد: کمیته خاصی که دولت منتخب فلسطین تشکیل داده است با نمایندگان همه گروههای فلسطینی و شخصیتهای مستقل برای شرکت آنها در ترکیب کابینه گفتگو می کند.

وی افزود: این گام با هدف تحقق شراکت ملی برای مقابله با مرحله کنونی در سایه تهدیدات نظامی اسرائیل و خطراتی که آرمان فلسطین را تهدید می کند، برداشته می شود.

مشاور سیاسی نخست وزیر منتخب مردم فلسطین اظهار داشت : تشکیل دولت جدید و حجم وزارتخانه هایی که شامل ترمیم می شود به مشارکت گروهها و نتیجه رایزنی ها بستگی دارد.

رزفه در ادامه گفت: ترمیم کابینه تاثیری در تحقق آشتی میان فلسطینی ها ندارد، زیرا وحدت دیدگاه در مقابله با چالشها، نقش مثبتی در وحدت ملی دارد و عکس آن صادق نیست.