به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر محمدزاده عصر امروز شنبه و در حاشیه مراسم معارفه‌اش به عنوان معاون مطبوعاتی و امور اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جمع خبرنگاران، درباره برنامه‌هایش برای این معاونت گفت: ما هر برنامه‌ای هم داشته باشیم، بدون همکاری رسانه‌ها ممکن نیست و باید آسیب‌هایی که متوجه فضای رسانه‌ای است، برطرف شود و در این صورت است که هر برنامه‌ای عملی می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره رویکرد آتی این معاونت به خبرگزاری‌های تخصصی کشور با تاکید بر لزوم تقویت آنها، افزود: من قائل به تعطیلی هیچکدام از این خبرگزاری‌ها نیستم ولی قائل به ارتقا آنها هستم. محور کار من توسعه کیفی رسانه‌هاست.

معاون جدید مطبوعاتی وزارت ارشاد در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که "چه انگیزه‌ای باعث شد که پس از یک دوره طولانی، همکاری با محمدرضا رحیمی (معاون اول رئیس جمهور) را رها کند و به وزارت ارشاد بیاید؟" گفت: به من دستور داده شد.

وی ادامه داد: ما مخلص کار هستیم و هر جایی بگویند کار کنید، می‌کنیم. در دولت نهم در معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی بودیم و در دولت دهم هم جای دیگری، قبلش هم جای دیگر کار کردیم. به هر حال اولاً ما هر جا که هستیم باید خدمت کنیم و دوماً من اعتقاد راسخ به دولت آقای احمدی‌نژاد دارم.

با توجه به افزایش هزینه‌های توزیع مطبوعات در حین اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها چه برنامه‌ای برای حمایت از مطبوعات دارید؟" اضافه کرد: یارانه‌ای که به مطبوعات پرداخت می‌شود، باید هدفمند شود. یعنی باید در آنجایی که باید مصرف شود. این ممکن است در بخش کاغذ، توزیع و یا پرسنل رسانه‌ها باشد.

محمدزاده گفت: در این زمینه هم برخورد گزینشی با هیچ رسانه‌ای نمی‌کنیم و باید دست مطبوعات را گرفت و آنها را بالا کشید. تقویت نشریات استانی از دیگر برنامه‌های من است.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر پیش‌بینی‌اش از نتایج جلسات آتی هیئت نظارت بر مطبوعات با توجه به ترکیب جدید آن، گفت: اگر بخواهیم همه کارهای معاونت مطبوعاتی را لیست کنیم، هیئت نظارت فقط یک بخش از آن را شامل می‌شود. در هر حال به نظرم ترکیب خوبی دارد.

معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد در پاسخ به این مسئله که آیا اهالی مطبوعات می‌توانند به کندتر شدن روند توقیف مطبوعات امیدوار باشند، گفت: اینها را در عمل خواهید دید.