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۴ دی ۱۳۸۹، ۲۱:۰۹

حماس تاکید کرد:

ادامه مقاومت تا رهایی فلسطین از اشغال صهیونیستها

ادامه مقاومت تا رهایی فلسطین از اشغال صهیونیستها

یکی از رهبران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) بر ضرورت ادامه مقاومت تا آزادی سرزمین فلسطین از چنگال اشغالگران قدس تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "احمد الجعبری" به مناسبت دومین سال حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه گفت : صهیونیستها جز مرگ و خروج از سرزمین های اشغالی چاره دیگری ندارند.

وی افزود: تا زمانی که رژیم صهیونیستی سرزمین ما را اشغال کرده است نابودی و خروج انتظارش را می کشد و گردانهای "عزالدین قسام"(شاخه نظامی حماس)همه تلاش خود را برای تقویت مقاومت، آزادی اسیران و شکست دشمن غاصب به کار خواهد گرفت.

الجعبری خاطر نشان کرد : چشمهای ما همواره به قدس و مسجد الاقصی دوخته شده است و منحصر به نوار غزه نیست و طرح مقاومت تا زمانی که کشور ما غصب شده است، پایدار است.

شایان ذکر است اخیرا مقامات نظامی رژیم صهیونیستی تهدید به حمله مجدد به غزه کرده اند.

کد مطلب 1217400

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