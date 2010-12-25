ادامه مقاومت تا رهایی فلسطین از اشغال صهیونیستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "احمد الجعبری" به مناسبت دومین سال حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه گفت : صهیونیستها جز مرگ و خروج از سرزمین های اشغالی چاره دیگری ندارند.

وی افزود: تا زمانی که رژیم صهیونیستی سرزمین ما را اشغال کرده است نابودی و خروج انتظارش را می کشد و گردانهای "عزالدین قسام"(شاخه نظامی حماس)همه تلاش خود را برای تقویت مقاومت، آزادی اسیران و شکست دشمن غاصب به کار خواهد گرفت.

الجعبری خاطر نشان کرد : چشمهای ما همواره به قدس و مسجد الاقصی دوخته شده است و منحصر به نوار غزه نیست و طرح مقاومت تا زمانی که کشور ما غصب شده است، پایدار است.

شایان ذکر است اخیرا مقامات نظامی رژیم صهیونیستی تهدید به حمله مجدد به غزه کرده اند.