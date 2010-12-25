سامانه مدیریت آموزشهای کوتاه مدت طراحی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جلالی گفت: این سامانه به عنوان اصلی ترین کار این مرکز با هدف ایجاد فرصتهای برابر و کنترل هوشمند شرایط آموزش های کوتاه مدت طراحی شده است.



وی ادامه داد: پیش بینی شده این سامانه تا پایان امسال و ابتدای سال آینده به بهره برداری می رسد.



جلالی با اشاره به اینکه در آموزش ضمن خدمت و کوتاه مدت مرکز نیروی انسانی آموزش ویژه مدیران در حوزه ستادی انجام می شود، تصریح کرد: آموزش و پرورش برای تعلیم نیروی انسانی محدودیتی ندارد و در همین راستا آموزش بدو و ضمن خدمت برای فرهنگیان برگزار می شود.



جلالی با بیان اینکه برای دوره های ضمن خدمت کار کارشناسی بر اساس نیاز سنجی صورت می گیرد، افزود: این دوره ها با هدف ارتقای مهارت ها و بصیرت فرهنگیان انجام می شود.

