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۴ دی ۱۳۸۹، ۲۰:۳۷

سامانه مدیریت آموزشهای کوتاه مدت طراحی شد

معاون آموزشهای ضمن خدمت مرکز آموزش نیروی انسانی، آمار و فناوری وزارت آموزش و پرورش از طراحی سامانه مدیریت آموزشهای کوتاه مدت با عنوان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جلالی گفت: این سامانه به عنوان اصلی ترین کار این مرکز با هدف ایجاد فرصتهای برابر و کنترل هوشمند شرایط آموزش های کوتاه مدت طراحی شده است.

وی ادامه داد: پیش بینی شده این سامانه تا پایان امسال و ابتدای سال آینده به بهره برداری می رسد.

جلالی با اشاره به اینکه در آموزش ضمن خدمت و کوتاه مدت مرکز نیروی انسانی آموزش ویژه مدیران در حوزه ستادی انجام می شود، تصریح کرد: آموزش و پرورش برای تعلیم نیروی انسانی محدودیتی ندارد و در همین راستا آموزش بدو و ضمن خدمت برای فرهنگیان برگزار می شود.

جلالی با بیان اینکه برای دوره های ضمن خدمت کار کارشناسی بر اساس نیاز سنجی صورت می گیرد، افزود: این دوره ها با هدف ارتقای مهارت ها و بصیرت فرهنگیان انجام می شود.
 

کد مطلب 1217403

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